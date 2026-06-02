Correcaminos anuncia salida de varios de sus jugadores

Entre las bajas destacan los nombres de Rubén Castellanos, Daniel Cisneros, Fabián Salas y Fernando García; estos dos últimos terminaron la temporada lesionados

El equipo de Correcaminos da los primeros pasos para iniciar el torneo Apertura 2026, mismo donde buscará su objetivo de hace 8 torneos y medio, clasificar a la liguilla.

Para eso, anunciaron a los jugadores que ya no estarán con el plantel la siguiente temporada, dejando entrever las posiciones que podrían reforzar en el torneo que viene.

Entre los destacados, podemos ver a Rubén Castellanos, guardameta tamaulipeco quien llego al equipo en el año 2024 y fue titular hasta la llegada de Edsón Resendez, portero que fue titular todo esta Clausura 2026.

Asi mismo, Daniel Cisneros abandonaría las filas del ave naranja, siendo incluso capitán del equipo y uno de los veteranos que quedaron en esta temporada.

A estos dos jugadores se suman Diego Pineda, Marco López, Juan Pablo Martínez, Ricardo Galindo, Fabián Salas y Fernando García. Estos dos últimos terminando la temporada lesionados.

Con información de Martín Diaz.