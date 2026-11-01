Correcaminos anuncia salida de siete jugadores ante Apertura 2026

Se informó que realizará evaluaciones individuales al resto del plantel para definir una reestructuración de cara al Clausura 2027

Correcaminos anunció que no renovará los contratos de siete futbolistas de cara al Torneo Clausura 2027, luego de quedar fuera de los objetivos deportivos establecidos para el Apertura 2026.

A través de un comunicado, el club informó que los contratos de Fernando Piñuelas, Alex Monárrez, César Sosa, Joaquín Estopier, Nahúm Gómez, Yael Uribe y Andrés Catalán llegaron a su conclusión y se determinó no extender su vínculo con la institución.

Correcaminos anuncia la salida de siete jugadores

La decisión se tomó después de una reunión encabezada por el presidente del club, Armando José Arce Serna, con la participación del director deportivo, Enrique de la Garza Montoto, y el técnico Gabriel Pereyra, quien presentó un informe estadístico de la temporada.

La directiva también informó que realizará evaluaciones individuales al resto del plantel para definir una reestructuración de cara al Clausura 2027, con el objetivo de fortalecer al equipo para el próximo torneo.

- Con información de Martín Díaz -