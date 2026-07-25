CorreBasket cae en un cerrado debut ante Abejas de León

La quinteta tamaulipeca arrancó la temporada 2026 de la LNBP con una derrota en calidad de visitante de 95-88 frente a Abejas de León

CorreBasket inició su participación en la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP Varonil con una derrota de 95-88 frente a Abejas de León, en el primer juego de la serie disputado en el Domo de la Feria.

El equipo de la UAT sorprendió en el arranque al quedarse con el primer periodo por marcador de 26-23. Sin embargo, los locales reaccionaron antes del descanso para tomar ventaja de 50-42.

En la segunda mitad, CorreBasket recortó distancias y llegó al último cuarto con opciones de llevarse el triunfo. Incluso, tomó la delantera 85-80, pero Abejas respondió en los minutos finales para quedarse con la victoria.

En el aspecto individual, Chancellor Calhoun fue el máximo anotador de CorreBasket con 28 puntos, mientras que Deion McClenton aportó 20 unidades.

El segundo encuentro de la serie se disputará este sábado en el mismo escenario.