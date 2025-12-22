Corinthians es campeón de la copa de brasil de la mano de Depay

El primer tanto del partido fue realizado por Yuri Alberto al minuto 18, quien más tarde volvió a ser determinante al asistir a Depay en una jugada colectiva

El delantero neerlandés Memphis Depay se convirtió en el héroe del Corinthians al marcar el gol con el que el club paulista se impuso 2-1 al Vasco da Gama y conquistó la Copa do Brasil, resultado que además le otorga el pase directo a la Copa Libertadores de 2026.

El primer tanto del partido fue realizado por Yuri Alberto al minuto 18, quien más tarde volvió a ser determinante al asistir a Depay en una jugada colectiva que derivó en el segundo y definitivo tanto, al minuto 63 del segundo tiempo.

Por parte del conjunto de Vasco da Gama descontó Nuno Moreira al minuto 41 antes de terminar la primera parte, quien remató de cabeza tras un centro para vencer al guardameta Leo Jardim durante el partido disputado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

La final se definió tras el empate sin goles registrado en el duelo de ida, celebrado el miércoles pasado en São Paulo, en las últimas instancias del partido, el conjunto carioca presionó intensamente y arrinconó al Corinthians en su propio campo, pero no logró igualar el marcador ante una defensa que resistió hasta el silbatazo final.

Doblete para el Timão



Con este triunfo, el Corinthians suma su cuarto título de Copa de Brasil y rompe una racha de 16 años sin obtener dicha copa desde 2009, Además, se trata del segundo campeonato del club en la presente temporada, tras haber conquistado previamente el Campeonato Paulista de la temporada 2024-25

Depay suma su 11vo campeonato en toda su carrera profesional y su segundo campeonato en el torneo carioca, al obtener el campeonato paulista de la actual temporada junto con la Copa do Brasil.

Actuación positiva con recompensa



Pese al gran rendimiento del equipo en la temporada, el desempeño del equipo en el Brasileirao fue discreto, al mantenerse durante gran parte del torneo en la zona media baja de la tabla y cerrar la campaña en el lugar 13, con 47 puntos, apenas cuatro por encima de los puestos de descenso.



Más allá del trofeo, la conquista representa un importante impulso económico para la institución, al asegurar un premio cercano a los 100 millones de reales, (18 millones de dólares), además de los beneficios financieros y deportivos que conlleva la participación en la Copa Libertadores.