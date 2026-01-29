Corinthians avanza a la final de la Copa de Campeones femenina

El conjunto brasileño obtuvo su boleto a la la final de la Copa de Campeones femenina de la FIFA tras vencer por la mínima diferencia al Gotham

El Corinthians logró su clasificaión para la final de la Copa de Campeones femenina de la FIFA, con un triunfo por 1-0 contra el Gotham estadounidense con un remate de Gabi Zanotti.

Un gol definitivo que impulsó al duelo por el título del próximo domingo al campeón de la Copa Libertadores, que espera rival de la otra semifinal entre el Arsenal inglés y el ASFAR marroquí, y que frustró al Gotham, dirigido por el español Juan Carlos Amoros.

No hubo apenas ocasiones en el primer tiempo. Ni en las salidas rápidas al contragolpe del Corinthians ni en las posesiones más largas, menos trepidantes, del Gotham, en la calma tensa con la que se movió el partido, al que le faltó más ritmo durante todo el recorrido hacia el descanso, sin imponerse ni uno y otro.

La segunda parte despertó al Gotham, al menos al principio. Con más control, con más dinamismo, con más ambición, el equipo neoyorquino creó su mejor ocasión hasta entonces.

Ahí sufrió el Corinthians, con un aspecto más defensivo en el segundo tiempo, limitado en ataque a un disparo desde casi el medio campo de Duda Sampaio para intentar sorprender a la guardameta rival.

Al conjunto brasileño parecía no disgustarle el 0-0. Con una tendencia conformista, aguardó a su adversario, a la expectativa de la capacidad para atacar del equipo norteamericano, que, sin embargo, se diluía en los últimos metros, sin remate, sin el pase definitivo, sin el plus necesario para convertir una posesión en una oportunidad.

Solvente en defensa, el Corinthians vivió en su área también el tramo final del encuentro, sin más sobresaltos que un remate de cabeza nada concluyente, hasta que lanzó su ataque ganador en el minuto 83, cuando Gabi Zanotti conectó con la izquierda una volea que no acertó a despejar la portera Berger. Un error visible que fue definitivo en el duelo.