Corinthians anuncia a Clarence Seedorf como su nuevo entrenador

El Corinthians anunció este domingo, tras una racha de derrotas en la liga, la contratación como entrenador del exfutbolista neerlandés Clarence Seedorf

El Corinthians anunció este domingo la contratación del neerlandés Clarence Seedorf como nuevo director técnico del primer equipo, en una apuesta de alto perfil para revertir la complicada situación deportiva que atraviesa el conjunto paulista en el Campeonato Brasileño. El acuerdo fue firmado hasta finales de 2027.

La llegada de Seedorf, de 50 años, se produce tras la salida de Fernando Diniz, quien fue destituido luego de una serie de malos resultados que dejaron al club cerca de la zona de descenso. El equipo ocupa actualmente la decimosexta posición de la clasificación, apenas por encima de los puestos comprometidos.

En el comunicado oficial difundido por el club, el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, destacó que la elección del estratega neerlandés responde al perfil que la institución buscaba para encabezar el proyecto deportivo en un momento delicado.

"Escogimos con base en el perfil de trabajo que imaginamos para el Corinthians y estoy seguro de que él y su comisión técnica nos ayudarán a superar este momento delicado en la liga", expresó.

Por su parte, Clarence Seedorf afirmó que asume el desafío con entusiasmo y responsabilidad, al considerar que se trata de uno de los clubes más importantes del futbol brasileño. El exmediocampista aseguró que trabajará para construir un equipo competitivo, comprometido y capaz de luchar por cada partido.

Vuelve al futbol brasileño

El histórico futbolista neerlandés regresa así al balompié brasileño, donde militó con el Botafogo entre 2012 y 2013 antes de retirarse como jugador profesional. Posteriormente inició su carrera en los banquillos con el AC Milan y más adelante dirigió al Shenzhen de China, al Deportivo La Coruña de España y a la selección de Camerún. Su última experiencia como entrenador había sido precisamente con el representativo africano entre 2018 y 2019.

Gran figura del futbol europeo

Como futbolista, Seedorf es considerado una de las grandes figuras del futbol europeo de las últimas décadas. Durante su trayectoria defendió las camisetas de Ajax, Real Madrid, Inter de Milán y AC Milan, además de conquistar cuatro títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, un logro que lo convirtió en uno de los mediocampistas más exitosos de su generación.

Ahora, el neerlandés tendrá la misión de devolver la estabilidad al Corinthians, donde dirigirá a su compatriota Memphis Depay y buscará alejar al equipo de la lucha por la permanencia para encaminarlo nuevamente hacia los puestos de protagonismo en el futbol brasileño.