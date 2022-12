Corea del Sur avanza a octavos y deja fuera a Uruguay

Los asiáticos vencieron a Portugal y estarán también en las eliminatorias tras dejar fuera a Uruguay del Mundial por haber marcado más goles

Diciembre 02, 2022, 11:06

Portugal disputará los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 como primero del grupo H, pero lo hizo tras encajar una triste derrota ante la ambiciosa Corea del Sur, que con su remontada (2-1) se suma a la fiesta de Japón y estará también en las eliminatorias en detrimento de Uruguay, a la que deja fuera por haber marcado más goles.



Ricardo Horta, al rematar un centro de Dalot a los cinco minutos adelantó al conjunto de Fernando Santos, que formó un once plagado de novedades para evitar problemas con los advertidos de suspensión y a la vista de que el pase lo tenía garantizado.



Sin embargo, Corea del Sur no se desmoronó y poco a poco fue ganando peso en el partido. A los 27 minutos, un saque de esquina, en el que el balón rebotó en la espalda de Cristiano Ronaldo, permitió a Kim Young-Gown firmar el empate.



Los asiáticos insistentemente buscaron el segundo gol. Lo consiguieron en la prolongación tras una gran galopada de Son Heung-Min, que ofreció un medido centro a Hwang Hee-chan, quien no lo desperdició.