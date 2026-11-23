Con seis puntos y una diferencia de goles de más nueve, llegan a la última fecha con la posibilidad de cerrar una fase de grupos perfecta

Corea del Sur necesitó dos partidos para asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Con un triplete de Kim Jiwoo, el conjunto asiático goleó 6-0 a Nueva Caledonia este domingo y se convirtió en el primer clasificado a la fase eliminatoria, con nueve goles anotados y ninguno recibido.

El equipo dirigido por Kim Hyunjun resolvió el encuentro desde el arranque: al minuto 27 ya ganaba 5-0. La victoria, sumada al empate entre Ecuador y Uganda, le garantizó terminar entre los dos primeros del Grupo B, aunque todavía deberá disputar el liderato ante la selección sudamericana.

Kim Jiwoo firma triplete en una goleada resuelta desde el inicio

Park Joo-ho abrió el marcador al minuto 5 y Kim Jiwoo amplió la diferencia con anotaciones al 15 y al 20. Ahn Sun-hyun, al 25, y Han Seung-min, al 27, completaron una primera mitad en la que Nueva Caledonia no encontró respuesta al ataque surcoreano.

Después del descanso, Kim Jiwoo consiguió su tercer gol al minuto 53 y estableció el resultado definitivo. Corea del Sur incluso tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia desde el punto penal, pero Ahn Sun-hyun falló su ejecución.

Los asiáticos habían debutado con un triunfo de 3-0 sobre Uganda. Con seis puntos y una diferencia de goles de más nueve, llegan a la última fecha con la clasificación asegurada y la posibilidad de cerrar una fase de grupos perfecta.

Ecuador será su rival por el primer lugar del grupo

Ecuador empató 0-0 con Uganda y quedó con cuatro unidades, dos menos que Corea del Sur. Ambos se enfrentarán el miércoles 25 de noviembre para definir la primera posición del sector.

Un empate bastará a los surcoreanos para conservar el liderato, mientras que Ecuador necesita ganar para superarlos. Uganda, con un punto, cerrará ante Nueva Caledonia, que permanece sin unidades.

Corea del Sur busca avanzar más allá de lo conseguido en la edición de 2025, cuando superó invicta la fase de grupos, pero perdió ante Inglaterra en dieciseisavos. Sus mejores participaciones históricas son los cuartos de final alcanzados en 1987, 2009 y 2019.

Arabia Saudita sorprende a Francia y Argentina vuelve a ganar

La jornada también dejó la victoria de Arabia Saudita por 1-0 sobre Francia. Shaman Alkahtani marcó el tanto que permitió al conjunto asiático igualar a los franceses con tres puntos en el Grupo D.

En ese mismo sector, Uruguay remontó para vencer 4-1 a Haití y sumar seis unidades. Marvenly Exilas adelantó a los haitianos, pero Lautaro Muñoz y Pablo Barreiro cambiaron el marcador antes del descanso. Nicolás Rodríguez y Alan Soares completaron el triunfo celeste.

Grecia también alcanzó seis puntos después de superar 2-1 a Panamá con un gol de Sarafianos Papasarafianos en el tiempo añadido. Georgios Siozios había puesto en ventaja a los europeos y Estevis López consiguió el empate provisional para el cuadro centroamericano.

Argentina, por su parte, obtuvo su primera victoria del torneo al derrotar 2-1 a Mozambique. Matheo Machuca y Simón Escobar marcaron para la Albiceleste, mientras que Alirio Cuna descontó antes del descanso. El resultado devolvió al equipo sudamericano a la pelea por avanzar en el Grupo C.