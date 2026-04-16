Copred condena expresiones misóginas contra árbitra Katia García

El Copred exhortó a la Liga MX a asumir una postura firme de cero tolerancia frente a expresiones discriminatorias, tanto dentro como fuera de la cancha

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) manifestó su preocupación ante las agresiones verbales de carácter misógino que, de acuerdo con testimonios, habría enfrentado la árbitra Katia Itzel García durante un partido de la Liga MX el pasado fin de semana.

Los hechos se registraron en el encuentro entre Pumas y Mazatlán, donde, según el organismo, la silbante fue blanco de comentarios ofensivos tras tomar decisiones arbitrales en el juego.

Señalan expresiones discriminatorias en el campo

El Copred hizo referencia al testimonio de una fotoperiodista, quien denunció que el director técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, lanzó una frase de contenido ofensivo hacia la árbitra luego de ser expulsado del partido.

"Estos hechos no pueden entenderse como parte de la 'pasión del juego' ni como una reacción legítima ante una decisión arbitral"

El organismo subrayó que este tipo de expresiones reproducen estereotipos de género, desacreditan la autoridad de las mujeres en espacios históricamente dominados por hombres y constituyen violencia simbólica que no debe ser tolerada en el deporte ni en ningún ámbito público.

Contexto rumbo al Mundial 2026

La gravedad del caso, indicó el Consejo, cobra mayor relevancia en un momento en que México será sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Además, destacó que Katia Itzel García ha sido designada como árbitra para dicha competencia, consolidándose como una figura del arbitraje mexicano a nivel internacional.

La silbante hará historia al convertirse en la primera mujer mexicana en desempeñarse como árbitra central en un Mundial masculino, junto con César Arturo Ramos Palazuelos, quien también representará a México en el torneo.

Llamado a sancionar conductas discriminatorias

El Copred exhortó a la Liga MX a asumir una postura firme de cero tolerancia frente a expresiones discriminatorias, tanto dentro como fuera de la cancha.

Asimismo, pidió a la Comisión de Árbitros reforzar los mecanismos de protección a la integridad y dignidad de quienes ejercen esta función, y a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) investigar a fondo lo ocurrido y establecer criterios claros de sanción.

"Permitir expresiones como las vistas envía un mensaje grave y preocupante: que las mujeres deben probar su autoridad y que la violencia verbal es aceptable en el deporte"