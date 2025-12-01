Copper Flag supera a LeBron en récord de 35 puntos a los 18 años

El novato del Draft 2025 se convierte en el jugador más joven en anotar 35 puntos en un partido, superando el récord de LeBron James

Pese a no tener el comienzo que las expectativas marcaban, Copper Flag ya puede decir que superó a LeBron James en dos estadísticas.

Y es que el número uno del Draft de 2025 ya había puesto su nombre en los récords de la NBA cuando el pasado viernes repartió 11 asistencias, el máximo para un jugador de 18 años en la liga.

Pero esto no fue suficiente, pues apenas 24 horas después consiguió otro récord, el cual se convierte en uno de los más impresionantes, pues superó a uno de los mejores de todos los tiempos, LeBron James.

Fue en el juego de este sábado ante los Clippers que Flagg firmó 35 puntos, convirtiéndose así en el jugador más joven en llegar a dicha cifra en un solo partido y quitándole ese récord a la leyenda de la NBA.

Antes que Flagg, el único en haber realizado dicha hazaña era LeBron, quien consiguió hacer 35 puntos con 18 años en su temporada de rookie para los Cleveland Cavaliers en diciembre de 2003.

La primera vez lo hizo con 18 años y 348 días, cinco días más que Flagg.