Convocan a seis 'regios' para concentración de la Selección

Por: Carlos Nava

22 Agosto 2025, 14:03

La concentración se realizará del lunes 25 de agosto al miércoles 27 en el Centro de Alto Rendimiento, donde el "Vasco" seguirá jugadores de cara al Mundial

La Federación Mexicana de Fútbol anunció la convocatoria de Javier Aguirre para la concentración que tendrá la Selección Nacional la próxima semana; en ella, destaca el llamado de seis jugadores de los equipos regios.

Cabe destacar que esta plantilla está conformada únicamente por jugadores de la Liga MX y únicamente será para formar parte de entrenamientos y que el "Vasco" los pueda observar de cerca, esto con el fin de barajar opciones de cara al Mundial.

La concentración se realizará del lunes 25 de agosto hasta el miércoles 27 en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México.

Por parte de Rayados, los convocados son Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Fidel Ambriz y Germán Berterame; mientras qure de Tigres estarán presentes Ozziel Herrera y Diego Lainez.

Será dentro de las siguientes semanas que se confirma la convocatoria para los amistosos que se celebrarán en septiembre como preparación para la Copa del Mundo, donde se enfrentarán a Japón y Corea del Sur,

