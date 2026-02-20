Convocan a Jesús Garza y Víctor Guzmán al 'moletour' de Selección

La selección mexicana continúa su preparación de cara a la Copa del Mundo, la cual está a 111 días; por ello, Javier Aguirre anunció su convocatoria para el amistoso de preparación de febrero.
Debido a que los equipos regios no atraviesan su mejor momento en el campeonato, solamente dos jugadores de clubes regios lograron "colarse" en la lista.
Por parte del Monterrey fue llamado Víctor Guzmán, mientras que del lado de Tigres, Jesús Garza tuvo su primera convocatoria a selección mayor, pues hace años fue parte de la Sub-23
El llamado del "Toro" causó sorpresas, pues no es titular con el Monterrey debido a que no ha logrado estar bien físicamente. Mientras que a "Chuy" le llegó su premio al buen rendimiento que ha tenido durante los últimos torneos, pese a que este semestre ha tenido dificultades para encontrar su mejor versión.
¿Contra quién jugará México?
Este amistoso del Tricolor será el miércoles 25 de febrero, pero el rival todavía no se ha confirmado; lo único que se sabe es que será ante Islandia y se jugará en el estadio Corregidora de Querétaro.
Esta es la convocatoria completa
PORTEROS
Ángel Malagón - América
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Acevedo - Santos
DEFENSAS
Israel Reyes - América
Richard Ledezma - Chivas
Diego Campillo - Chivas
Víctor Guzmán - Rayados
Jesús Garza - Tigres
Everardo López - Toluca
Jesús Gallardo - Toluca
MEDIOS
Erick Sánchez - América
Alexis Gutiérrez - América
Brian Gutiérrez - Chivas
Erik Lira - Cruz Azul
Carlos Rodríguez - Cruz Azul
Denzell García - FC Juárez
Marcel Ruiz - Toluca
DELANTEROS
Efraín Álvarez - Chivas
Roberto Alvarado - Chivas
Armando González - Chivas
Guillermo Martínez - Pumas