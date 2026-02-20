Convocan a Jesús Garza y Víctor Guzmán al 'moletour' de Selección

Debido a que los equipos regios no atraviesan su mejor momento en el campeonato, solamente dos jugadores de clubes regios lograron "colarse" en la lista

La selección mexicana continúa su preparación de cara a la Copa del Mundo, la cual está a 111 días; por ello, Javier Aguirre anunció su convocatoria para el amistoso de preparación de febrero.

Debido a que los equipos regios no atraviesan su mejor momento en el campeonato, solamente dos jugadores de clubes regios lograron "colarse" en la lista.

Por parte del Monterrey fue llamado Víctor Guzmán, mientras que del lado de Tigres, Jesús Garza tuvo su primera convocatoria a selección mayor, pues hace años fue parte de la Sub-23

El llamado del "Toro" causó sorpresas, pues no es titular con el Monterrey debido a que no ha logrado estar bien físicamente. Mientras que a "Chuy" le llegó su premio al buen rendimiento que ha tenido durante los últimos torneos, pese a que este semestre ha tenido dificultades para encontrar su mejor versión.

¿Contra quién jugará México?

Este amistoso del Tricolor será el miércoles 25 de febrero, pero el rival todavía no se ha confirmado; lo único que se sabe es que será ante Islandia y se jugará en el estadio Corregidora de Querétaro.

Esta es la convocatoria completa

PORTEROS

Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

DEFENSAS

Israel Reyes - América

Richard Ledezma - Chivas

Diego Campillo - Chivas

Víctor Guzmán - Rayados

Jesús Garza - Tigres

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

MEDIOS

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Brian Gutiérrez - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Marcel Ruiz - Toluca

DELANTEROS

Efraín Álvarez - Chivas

Roberto Alvarado - Chivas

Armando González - Chivas

Guillermo Martínez - Pumas