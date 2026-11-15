Consolida Almería su liderato en la Segunda División

Con anotaciones de Sergio Arribas y Miguel de la Fuente, el conjunto indálico aseguró tres puntos de oro frente al FC Andorra.

La emoción de la Segunda División continúa al rojo vivo tras disputarse una nueva fecha llena de intensidad, goles y movimientos clave en la parte alta y baja de la tabla general. Los equipos entregaron encuentros vibrantes que reafirmarán las aspiraciones de ascenso en este trepidante torneo.

Resultados destacados de la jornada

Almería 2-1 FC Andorra: El líder del campeonato hizo valer su condición de local en un duelo cerrado. Sergio Arribas abrió el marcador de penal al minuto 26 y Miguel de la Fuente amplió al 39'. Aunque Andorra intentó reaccionar con un tanto de penalti de Hugo López al 66' y la expulsión sobre la hora de Diego Allende , los indálicos aseguraron tres puntos de oro que los consolidan en la cumbre.

El líder del campeonato hizo valer su condición de local en un duelo cerrado. abrió el marcador de penal al minuto 26 y amplió al 39'. Aunque Andorra intentó reaccionar con un tanto de penalti de al 66' y la expulsión sobre la hora de , los indálicos aseguraron tres puntos de oro que los consolidan en la cumbre. Real Oviedo 1-2 Girona: Gran triunfo a domicilio del Girona, que supo venir de atrás tras el tanto inicial de Alberto Reina al 47'. La remontada rojiblanca llegó gracias a las anotaciones de Abel Ruiz al 59' y Oleksandr Pyshchur al 64', permitiendo al cuadro catalán asaltar el tercer puesto general.

Gran triunfo a domicilio del Girona, que supo venir de atrás tras el tanto inicial de al 47'. La remontada rojiblanca llegó gracias a las anotaciones de al 59' y al 64', permitiendo al cuadro catalán asaltar el tercer puesto general. R.C.D. Mallorca 3-3 Córdoba: Uno de los duelos más electrizantes de la fecha terminó con reparto de unidades en un festival de goles. Por los bermellones brilló Sergi Darder con un doblete (63' y 90+4'), acompañado por un tanto de Adam Buksa al 83'. Del lado cordobés, Adnane Ghailan firmó un doblete (3' y 75') y Salim El Jebari aportó al marcador al 52'.

Uno de los duelos más electrizantes de la fecha terminó con reparto de unidades en un festival de goles. Por los bermellones brilló con un doblete (63' y 90+4'), acompañado por un tanto de al 83'. Del lado cordobés, firmó un doblete (3' y 75') y aportó al marcador al 52'. Real Sociedad B 2-2 Sporting Gijón: Empate vibrante en un encuentro donde los asturianos se adelantaron con anotaciones de Álex Corredera (7' y 80') y Aimar Duñabeitia (57'). El filial reaccionó con anotaciones de Alex Lebarbier (47') y Dani Díaz (56') para rescatar un punto.

Empate vibrante en un encuentro donde los asturianos se adelantaron con anotaciones de (7' y 80') y (57'). El filial reaccionó con anotaciones de (47') y (56') para rescatar un punto. Valladolid 0-1 Castellón: Un solitario tanto de Adam Jakobsen al minuto 67 bastó para que el Castellón viniera a sumar fuera de casa y se mantenga firmemente en el segundo puesto de la clasificación.

Así marcha la tabla general

Con estos resultados, la lucha por el ascenso directo y los puestos de playoff se apretó de la siguiente manera:

Almería — 32 pts (32 PJ)

Castellón — 30 pts (13 PJ)

Girona — 24 pts (14 PJ)

Burgos — 24 pts (14 PJ)

R.C.D. Mallorca — 23 pts (13 PJ)

Eibar — 23 pts (12 PJ)

La competencia sigue al límite y cada jornada redefine el camino rumbo a la máxima categoría del fútbol español. El día domingo 15 y lunes 16 se jugará la segunda y tercera parte de la jornada 14.