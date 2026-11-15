Consolida Almería su liderato en la Segunda División

La emoción de la Segunda División continúa al rojo vivo tras disputarse una nueva fecha llena de intensidad, goles y movimientos clave en la parte alta y baja de la tabla general. Los equipos entregaron encuentros vibrantes que reafirmarán las aspiraciones de ascenso en este trepidante torneo.
Resultados destacados de la jornada
- Almería 2-1 FC Andorra: El líder del campeonato hizo valer su condición de local en un duelo cerrado. Sergio Arribas abrió el marcador de penal al minuto 26 y Miguel de la Fuente amplió al 39'. Aunque Andorra intentó reaccionar con un tanto de penalti de Hugo López al 66' y la expulsión sobre la hora de Diego Allende, los indálicos aseguraron tres puntos de oro que los consolidan en la cumbre.
- Real Oviedo 1-2 Girona: Gran triunfo a domicilio del Girona, que supo venir de atrás tras el tanto inicial de Alberto Reina al 47'. La remontada rojiblanca llegó gracias a las anotaciones de Abel Ruiz al 59' y Oleksandr Pyshchur al 64', permitiendo al cuadro catalán asaltar el tercer puesto general.
- R.C.D. Mallorca 3-3 Córdoba: Uno de los duelos más electrizantes de la fecha terminó con reparto de unidades en un festival de goles. Por los bermellones brilló Sergi Darder con un doblete (63' y 90+4'), acompañado por un tanto de Adam Buksa al 83'. Del lado cordobés, Adnane Ghailan firmó un doblete (3' y 75') y Salim El Jebari aportó al marcador al 52'.
- Real Sociedad B 2-2 Sporting Gijón: Empate vibrante en un encuentro donde los asturianos se adelantaron con anotaciones de Álex Corredera (7' y 80') y Aimar Duñabeitia (57'). El filial reaccionó con anotaciones de Alex Lebarbier (47') y Dani Díaz (56') para rescatar un punto.
- Valladolid 0-1 Castellón: Un solitario tanto de Adam Jakobsen al minuto 67 bastó para que el Castellón viniera a sumar fuera de casa y se mantenga firmemente en el segundo puesto de la clasificación.
Así marcha la tabla general
Con estos resultados, la lucha por el ascenso directo y los puestos de playoff se apretó de la siguiente manera:
- Almería — 32 pts (32 PJ)
- Castellón — 30 pts (13 PJ)
- Girona — 24 pts (14 PJ)
- Burgos — 24 pts (14 PJ)
- R.C.D. Mallorca — 23 pts (13 PJ)
- Eibar — 23 pts (12 PJ)
La competencia sigue al límite y cada jornada redefine el camino rumbo a la máxima categoría del fútbol español. El día domingo 15 y lunes 16 se jugará la segunda y tercera parte de la jornada 14.