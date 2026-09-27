Consiguen Carlos Alcaraz y Mensik victoria en dobles

La dupla se impuso en dos parciales consecutivos sobre sus rivales para ampliar la ventaja de su escuadra en el torneo de tenis.

El español Carlos Alcaraz, haciendo pareja junto a Jakub Mensik, amplió la ventaja de Europa en la Laver Cup al derrotar a Alexander Bublik y Taylor Fritz por 6-4 y 6-4.

El español no jugó individual este viernes, reservándose para el sábado y el domingo, pero cumplió en el dobles, una disciplina en la que poco a poco se va encontrando más cómodo.

Junto a Mensik, que venía de perder el segundo partido del día contra Brandon Nakashima, el murciano se encargó de derribar las dos torres del resto del mundo, Taylor Fritz y Alexander Bublik, dos grandes sacadores que no estuvieron a la altura y a los que no sirve de excusa no haber jugado antes juntos. Alcaraz y Mensik tampoco y mostraron un grado de compenetración mucho mayor.

Con una rotura en cada set, Alcaraz y Mensik aseguraron la tercera victoria del día para los europeos, tras la de Casper Ruud ante Francisco Cerúndolo y la de Rafael Jódar contra Bublik.

Esta ventaja, sin embargo, es escasa ya que el sábado las victorias que sume cada equipo valdrán dos puntos, mientras que el domingo pasarán a valer tres.

El sábado habrá tres encuentros individuales, jugando Alcaraz uno de ellos, y el día lo cerrará el dobles. Ocurra lo que ocurra el sábado, la Laver Cup no podrá quedar decidida, ya que para ello hace falta que un equipo llegue a trece puntos. Si los europeos ganaran los cuatro enfrentamientos, se quedarían en once unidades, por lo que necesitarían un triunfo más el domingo.