Consigue Russell la pole en Barcelona; Antonelli saldrá tercero

La pole representa una oportunidad de relanzar su candidatura al título después de un inicio prometedor que perdió impulso en las últimas carreras.

George Russell partirá desde la primera posición en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya tras registrar el mejor tiempo de la clasificación, resultado que le permitió romper una racha complicada y recuperar protagonismo en la pelea por el campeonato de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes superó a Lewis Hamilton, quien se ubicó en la segunda posición, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, terminó tercero y arrancará fuera de la primera fila por primera vez en la temporada.

Antonelli enfrenta un nuevo desafío

La clasificación representó un reto inusual para el joven italiano de 19 años, quien ha sido la gran revelación del año. Antonelli suma seis victorias consecutivas y acumula 156 puntos en el campeonato, una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

Sin embargo, el piloto admitió que no se sintió cómodo con el comportamiento de su monoplaza durante la sesión.

“No estoy contento, estoy luchando con la sensación del coche”, declaró Antonelli tras finalizar tercero.

Pese al resultado, mantiene una amplia diferencia en la clasificación de pilotos. Hamilton ocupa el segundo lugar con 90 unidades, mientras que Russell se encuentra cerca con 88.

Russell recupera confianza

Para Russell, la pole representa una oportunidad de relanzar su candidatura al título después de un inicio prometedor que perdió impulso en las últimas carreras. El británico ganó el Gran Premio de Australia que abrió la temporada, pero posteriormente quedó rezagado mientras Antonelli encadenaba triunfos.

“Más importante que la pole position es que me sentí confiado y sentí que volvía a ser yo mismo”, señaló Russell.

El piloto explicó que decidió simplificar su preparación y regresar a conceptos básicos para recuperar sensaciones al volante.

Mercedes domina las clasificaciones

La escudería dirigida por Toto Wolff continúa mostrando un dominio notable a una vuelta. Con la obtenida por Russell en Barcelona, Mercedes alcanzó siete poles en siete carreras disputadas durante la temporada.

Además, la posición de privilegio significó la décima pole de la carrera de Russell y llegó en su Gran Premio número 100 con el equipo alemán, que buscará convertir el resultado de la clasificación en una victoria el domingo.