Consigue Eagles su primer triunfo tras vencer a Washington

La defensiva del equipo de Philadelphia contuvo el embate final del rival en el último cuarto para asegurar el marcador de 24-22.

Los Philadelphia Eagles consiguieron su primera victoria del torneo tras derrotar 24-22 a los Washington Commanders en un encuentro que se definió en los minutos finales.

El conjunto de Washington tomó ventaja en el primer cuarto con un gol de campo de 55 yardas convertido por Drew Stevens para ponerse 3-0. Sin embargo, la ofensiva de Philadelphia reaccionó en el segundo periodo gracias a dos pases de anotación de Jalen Hurts, el primero conectando con el ala cerrada Dallas Goedert y el segundo con Dontayvion Wicks.

Por parte de Washington, Jacory Croskey-Merritt descontó con un acarreo de una yarda hasta la zona final, lo que permitió a los Eagles irse al descanso con la ventaja de 14-9.

En la segunda mitad, el pateador Jake Elliott sumó un gol de campo de 35 yardas para Philadelphia en el tercer cuarto. En el periodo final, Jayden Daniels acercó a los Commanders con un pase de touchdown hacia Stefon Diggs, pero los Eagles respondieron de inmediato con la segunda anotación del día para Dallas Goedert a pase de Hurts.

Pese a una tardía embestida de Washington, donde Daniels encontró a Antonio Williams para un touchdown de una yarda a un minuto del final, la defensiva de los Eagles frenó el intento de conversión de dos puntos para sellar el resultado definitivo.

Con este resultado, Philadelphia deja su marca en 1-0, mientras que Washington inicia la campaña con récord de 0-1.