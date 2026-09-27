Conquistan los Tigres de la UANL victoria clave frente al Puebla

Mediante un penalti ejecutado en la segunda mitad, el equipo felino sumó tres puntos importantes en la clasificación general actual.

Entre los aficionados se encontraba Gladys con su esposo Sergio, ella le expresó que: "después de la tempestad viene la calma". Y fue así como los Tigres de la UANL vencieron 1-0 al Puebla; con solitaria anotación de Juan Brunetta por la vía penal.

Y es que, previo a este enfrentamiento deportivo, la lluvia se dejó venir en el Estadio Universitario y en algunos lapsos del duelo.

La Liga BBVA Mx parará momentáneamente su Torneo de Apertura 2026, debido a la Fecha FIFA. Y será el viernes 9 de octubre cuando la escuadra de Tigres reciba al Toluca en punto de las 21:00 horas en el 'Volcán'.

Un empate 'a roscas' en la primera mitad

Luego de concluir los protocolos establecidos por la Liga BBVA MX, el árbitro central nayarita Vicente Jassiel Reynoso Arce dio el silbatazo inicial para posteriormente realizar la señal más futbolera; con esto se marcaba el comienzo de la contienda entre los dirigidos por el tampiqueño Víctor Manuel Vucetich Rojas y los comandados por el sinaloense Gerardo Espinoza Ahumada.

El parado en el rectángulo verde presentado tanto por los del profe ‘Vuce’ como por los del 'Jerry' era un claro 4-2-3-1; donde ambos estrategas se metían en una batalla de ajedrez en la cual cada movimiento se realizaba de forma quirúrgica.

Los de la 'U' desde el arranque del juego mostraron un agresivo ataque en el terreno rival, con llegadas a velocidad por los costados y centros 'a la olla' que ponían en peligro la meta defendida por Ricardo Gutiérrez.

Mientras que los ‘camoteros’ se plantaron de forma ordenada en su zona defensiva, formando una sólida muralla que impedía que el esférico llegara peligrosamente a su arco.

En jugadas a balón parado, los universitarios buscaron aprovechar la estatura de su centro delantero Guillermo Martínez, lanzando 'la redonda' por los aires al área poblana, poniendo en serios predicamentos a la zaga de la 'Angelópolis'. Cabe señalar que al 'Memote' por vez primera se le daba la oportunidad de iniciar un partido oficial.

Y así fue como transcurrieron los minutos, en los que ambos equipos parecían respetar un aparente guion escrito y que era la constante en el duelo; con los de amarillo y azul se buscaba ofender de distintas maneras a su rival, mientras que los de 'la franja' esperaban atrás y buscaban el contragolpe a velocidad.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45 minutos de tiempo corrido, cuando el nazareno Reynoso Arce indicó que se agregarían dos minutos más de compensación; tras consumirse el añadido, el árbitro central marcó la finalización de la primera mitad del partido con un empate 'a roscas'.

En la segunda parte, cayó el gol 100 de esta rivalidad

Para la parte complementaria, tanto los auriazules como los de la ‘angelópolis’ realizaron una modificación en su parado inicial; por la localía ingresó César Araujo por Juan Pablo Vigón y referente a la visita, salió Carlos Baltazar por Óscar Villa.

Y fue a los 48' de tiempo corrido cuando el zaguero Facundo Almada comete una mano dentro del área, la misma que es checada en el VAR por el árbitro central y se marca el penalti. El cobro lo realiza Juan Brunetta de derecha y a la derecha del portero Ricardo Gutiérrez para el 1-0 en favor de los de la UANL a los 53' minutos.

Esta anotación motivó a los de Víctor Manuel Vucetich, tanto que dos minutos después Fernando Gorriarán remata de tijera un pase enviado por Ozziel Herrera desde fuera del área y el obús puso a temblar el madero superior del marco poblano.

Por varios lapsos de la batalla deportiva, pudimos ver la misma película del primer tiempo, con un Tigres volcado al ataque y un Puebla que defendía, pero, que buscaba dar ese latigazo fulminante que aniquilara a su rival.

Tanto Vucetich como Espinoza realizaron una serie de modificaciones en su tablero del rectángulo verde con el correr de los minutos, con la intención de 'tener piernas frescas' en las distintas zonas de la cancha, que les ayuden a la generación de peligro o en su caso, a defender cabalmente los embates de su rival.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Vicente Jassiel Reynoso Arce determinó agregar siete minutos de reposición. El mismo guión seguía, el duelo de fuerzas era constante, nadie quería regalar ni un solo centímetro de la cancha del terreno de juego nicolaíta.

Al concluir el añadido, se escuchó el silbatazo final y con ello, la segunda victoria en la era de Víctor Manuel Vucetich.