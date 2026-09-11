Conquista WWE a regios durante su México Live Tour 2026

La Arena Monterrey lució abarrotada durante el WWE México Live Tour 2026, que presentó combates con Finn Bálor, Randy Orton, Cody Rhodes y CM Punk

La WWE en su México Live Tour 2026 cautivó a sus seguidores regios, quienes abarrotaron 'de bote en bote' la Arena Monterrey. Los fanáticos a la Lucha Libre disfrutaron los diversos combates emocionantes presentados entre superestrellas a este deporte con renombre internacional.

En el graderío del recinto ubicado en la colonia Obrera, pudimos observar entre muchas cosas más, un gran colorido de máscaras, playeras y caras pintadas alusivas a su luchador favorito. Familias completas, jóvenes y señoritas, aunado a grupos de amigos que disfrutaron de principio a fin del cartel presentado.

Para calentar lona se presentaron Finn Balor en contra de Samy Zayn, en donde Balor a quien apodan 'The Prince' vence a su oponente con espaldas planas, apoyado con su muñeco apodado 'Demonito'.

La Fatal Influence integrada por Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid; se enfrentó a la tercia llamada Dream Team y que fue conformada por Charlotte Flair, La Catalina y Tatum Paxley. Con fuertes palancas a las piernas con espaldas planas Las Dream Team se llevaron el triunfo.

Kit Wilson llegó al cuadrilátero retando al público, pero su rival en turno Kevin Owens, hizo que la molestia de su contrincante se elevara al ponerse su chaleco rosa. Con un planchazo lanzado desde la tercera cuerda y toque de espaldas, Owen cargó con la victoria. Al finalizar se apareció Danhausen "Very Nice and Very Evil" y con espaldas planas puso de cara a las lámparas a Wilson.

Los Campeones de Parejas WWE Tama Tonga y Talla Tonga expusieron su cetro ante los mexicanos Hijo de Dr Wagner Jr y Galeno; Damian Priest y R-Truth; War Riders Erik e Ivar. Una contienda muy movida en donde los vuelos, las llaves y contras abundaron; los Hermanos Tonga retuvieron sus cinturones qué los avalan como monarcas.

En Lucha Callejera en donde todo valía, Randy Orton hizo levantar al público de sus asientos en su presentación y le plantó un prolongado beso a una aficionada de camino al escenario; su oponente fue Cody Rhodes. En el transcurso de la contienda, ambos gladiadores tuvieron un 'toma y daca' constante; con kempos, sillas, mesas y demás artefactos, los luchadores buscaron aniquilar la batalla. Al grito de 'esto es lucha' Rhodes se llevó la victoria con un giro sobre la cabeza de Orton que lo puso con la cara a las lámparas y al conteo de tres al tener las espaldas planas 'la víbora' el referee dió por concluida la contienda.

Rey Fénix quien se ostenta como Campeonato Mundial Crucero de AAA, exponía su título ante Psycho Clown. En una lucha de vuelos y llaves de rendición, Fénix quien es hermano de Penta 0 Miedo vencía al 'Payaso Loco' de la dinastía Alvarado y retenía su título.

En otra lucha, denominada de cuatro esquinas en donde Trick Williams exponía su campeonato de los Estados Unidos ante, Baron Corbin y Ricky Saints. En este enfrentamiento se tuvo la singularidad de que 'el respetable' llamó a Williams Quiñones, haciendo alusión al futbolista de la Selección Mexicana de Futbol Julián Quiñones; quien retuvo su cinturón que lo avala como Campeón.

En el evento principal de la noche, Gunther quería destronar al monarca CM Punk, actual Campeón Indiscutido de WWE. Con una patada al abdomen y poner espaldas planas a su rival, Punk retuvo su cinturón.