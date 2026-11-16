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Conquista la Monterrey Football League título en el Flag

Por: INFO 7

15 Noviembre 2026, 21:52

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La MFL gana cetro en el Festival Nacional NFL Flag Ponte Pila 2026 que se celebró en las instalaciones de la UNAM, y en cual participaron los 32 estados

Conquista la Monterrey Football League título en el Flag

La Monterrey Football League (MFL) conquistó el título del Festival Nacional NFL Flag Ponte Pila 2026.

Si la Liga regia es referente en el futbol americano, ahora también está destacando en el Flag.

La MFL se llevó el campeonato en la categoría U10 Mixto Grupo Oro, luego de vencer 22-0 en la Final a Tamaulipas.

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El torneo se llevó a cabo en las instalaciones de la UNAM y tomaron parte los 32 estados.

La escuadra de Nuevo León se conformó con elementos de los clubes Halcones, Potros, Avispones, Vaqueros y Toros.

La escuadra campeona fue integrada por Rodrigo Vizcarra, Ivanna Cano, Ángel Ian Martínez, Ari Musalem, Oscar León, Rocco González, Natalia Gutiérrez, Roberto Jasso, Hazael Villarreal e Iñaki Saldaña.

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Los coaches fueron David “Curro” González y Marlene Gutiérrez, quienes fueron reconocidos como el mejor staff del certamen.

La disciplina del Flag en la MFL se ha consolidado bajo la gestión de Alejandro Sandoval en la presidencia.

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