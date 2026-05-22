Conquista Julián Quiñones título de goleo en Arabia Saudita

La actuación del atacante mexicano fortalece sus posibilidades de formar parte de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026.

Julián Quiñones cerró la temporada de la Saudi Pro League con una actuación destacada al marcar un hat-trick en la victoria del Al-Qadsiah por 1-5 sobre Al-Ittihad, resultado que le permitió quedarse con el campeonato de goleo del futbol saudita.

El delantero naturalizado mexicano anotó tres veces en los minutos 36, 37 y 63, alcanzando un total de 33 goles en la campaña y superando en la tabla de goleadores a figuras como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Así celebró Quiñones el campeonato de goleo

Tras concretar su tercer tanto, Quiñones salió del terreno de juego y tomó una silla de plástico para simular un trono frente a sus compañeros y aficionados, una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La goleada del Al-Qadsiah también contó con anotaciones de Musab Al-Juwayr al minuto 1 y Mohammed Aboulshamat al 54.

A pesar de la actuación del atacante mexicano, el conjunto saudita no logró pelear por el campeonato y terminó la temporada en el cuarto lugar de la clasificación, por detrás de Al-Nassr, Al-Hilal y Al-Ahli Saudi.

Quiñones apunta al Mundial de 2026

El rendimiento de Julián Quiñones en Arabia Saudita fortalece sus posibilidades de formar parte de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026, torneo que se disputará en México, EUA y Canadá.

En enero pasado, el técnico Javier Aguirre destacó la importancia del delantero dentro del Tricolor.