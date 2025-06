 Conquista Coco Gauff su primer trofeo Roland Garros en París

A los 21 años, Coco Gauff se coronó en París al conquistar su primer Roland Garros, su segundo Grand Slam, tras derrotar a la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, 6-7(5), 6-2 y 6-4, en 2 horas y 38 minutos.

Tres años después de haber disputado su primera final sobre la tierra batida de París con 18 años, la tenista de Florida, número 2 del ránking, se consagra en la pista donde más triunfos acumula y suma la Copa Suzanne Lenglen al Abierto de Estados Unidos que consiguió en 2022, tras derrotar en la final a Sabalenka.

Gauff se tomó la revancha de la reciente final de Madrid, donde perdió contra Sabalenka, y le asestó la sexta victoria en once duelos.

La joven jugadora, que este año había disputado las finales de Madrid y Roma, se convierte en la primera estadounidense que conquista Roland Garros desde que en 2015 Serena Williams levantara su tercera copa en París y la más joven desde que lo ganara por primera vez en 2002.

Un ejemplo de precocidad que con su primer Roland Garros se coloca camino de una trayectoria legendaria.

