Conquista Ángel Castán medalla de bronce continental

El veracruzano destacó en el campeonato internacional tras realizar exitosos levantamientos que consolidaron a la delegación.

El parapowerlifter veracruzano Ángel de Jesús Castán Gómez tuvo una destacada participación al conquistar la medalla de bronce para la delegación mexicana en el México 2026 Parapan American Open Championships de Para Powerlifting, justa continental que se lleva a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Dentro de la categoría de hasta 49 kg, Castán Gómez aseguró la tercera posición del certamen tras registrar un acumulado total de 330 kg a lo largo de sus tres ejecuciones en la tarima de competencia.

Tras la ceremonia y entrega de reconocimientos, el atleta veracruzano compartió su emoción por el resultado obtenido.

“Muy orgulloso, muy feliz de saber que el trabajo que he llevado este año por fin dio sus frutos y a seguir ganando más. ¡Viva México, vamos con todo!”.

Este logro representa un importante impulso para la delegación azteca en el inicio de las actividades en el CNAR, sumándose a la cosecha de medallas en las divisiones continentales junto a exponentes nacionales como David Montiel “El Torito”, quien también subió al podio en la categoría de hasta 54 kg.

Con este desempeño, el equipo mexicano reafirma su protagonismo en las pesas adaptadas de la región de cara a los próximos compromisos internacionales de la disciplina.