Conor McGregor lanza su nueva bebida energética

McGregor aseguró durante la presentación que el producto fue diseñado para ofrecer energía sostenida y evitar los aumentos repentinos de azúcar

Conor McGregor amplió su presencia fuera de los deportes de combate con el lanzamiento de MAC Energy, su nueva marca de bebidas energéticas, con la que busca competir en uno de los segmentos más disputados de la industria de consumo.

El excampeón de UFC presentó el producto como una bebida funcional dirigida a deportistas, consumidores de suplementos y personas que buscan mantenerse activas y concentradas durante sus actividades cotidianas.

McGregor apuesta por el mercado de bebidas energéticas

MAC Energy representa una nueva etapa en la estrategia empresarial del peleador irlandés, quien durante los últimos años ha utilizado su imagen y alcance internacional para desarrollar negocios vinculados con bebidas, entretenimiento y estilo de vida.

La marca llega a un mercado dominado por compañías con presencia mundial, pero busca diferenciarse mediante una fórmula que combina cafeína natural, cetonas y un ingrediente asociado con la concentración mental.

McGregor aseguró durante la presentación que el producto fue diseñado para ofrecer energía sostenida y evitar los aumentos repentinos de azúcar que suelen relacionarse con algunas bebidas de este tipo.

Cada presentación contiene 200 miligramos de cafeína natural PurCaf, obtenida de granos de café, además de 2,000 miligramos de cetonas goBHB, utilizadas en la fórmula como una fuente adicional de energía.

La bebida también incorpora 250 miligramos de citicolina Cognizin, ingrediente que la compañía relaciona con el enfoque, la claridad mental y la capacidad de reacción.

MAC Energy se comercializa sin azúcar, colorantes ni gluten, como parte de una estrategia orientada al mercado de bebidas funcionales y consumidores interesados en productos con fórmulas más transparentes.

La marca inicia con diferentes sabores

La primera línea incluye sabores como Proper Punch, Forbidden Green Apple, Orange Creamsicle y Macberry Lychee, con los que la compañía busca atraer tanto a seguidores de McGregor como a consumidores habituales de bebidas energéticas.

La comercialización comenzó a través de plataformas digitales y puntos de venta seleccionados, mientras la empresa prepara una expansión hacia tiendas especializadas, gimnasios y cadenas comerciales.

McGregor continúa diversificando sus negocios

La nueva marca se suma a otros proyectos empresariales desarrollados por el irlandés, quien anteriormente incursionó en la industria de las bebidas alcohólicas con Proper No. Twelve Irish Whiskey y Forged Irish Stout.

Con MAC Energy, McGregor busca trasladar su marca personal hacia el sector de las bebidas deportivas y funcionales, aprovechando su vínculo con el entrenamiento, el alto rendimiento y los deportes de combate.

El lanzamiento también coincide con una etapa complicada en su carrera deportiva, luego de que su regreso al octágono terminara por una lesión de rodilla. Mientras define su proceso de recuperación, el peleador mantiene activa su faceta empresarial y apuesta por convertir su popularidad en una plataforma para competir dentro de nuevas industrias.