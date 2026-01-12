Conor Bradley de Liverpool, se pierde temporada por grave lesión

El lateral del Liverpool sufrió una grave lesión de rodilla ante el Arsenal, será operado y queda descartado para el resto de la temporada

El Liverpool deberá afrontar el resto de la temporada sin su lateral derecho titular, Conor Bradley, luego de que el club confirmara la gravedad de la lesión de rodilla que sufrió en el empate sin goles ante el Arsenal, correspondiente a la Premier League.

Lesión en el Emirates Stadium

El defensa norirlandés se lesionó en los minutos finales del encuentro disputado en el Emirates Stadium.

La acción generó polémica cuando, tras quedar tendido en el césped con evidentes muestras de dolor, Gabriel Martinelli le dio un pelotazo y trató de empujarlo fuera del campo, al considerar que estaba perdiendo tiempo.

Bradley abandonó el estadio con una importante protección en la rodilla, y este domingo el Liverpool informó que el jugador presenta daños en el ligamento y el hueso, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Baja sensible para los ‘Reds’

La lesión deja al futbolista fuera de lo que resta de la temporada y también pone en duda su participación en una eventual Copa del Mundo, en caso de que Irlanda del Norte logre la clasificación.

Sin Bradley, el técnico Arne Slot cuenta con dos alternativas para cubrir el lateral derecho: Jeremie Frimpong, de perfil más ofensivo y que ha sufrido problemas físicos durante la campaña, y Dominik Szoboszlai, quien ya ha desempeñado esa función en varios partidos de la temporada.