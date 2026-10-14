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Conoce los resultados de la Jornada 2 de este martes de la UCL

Por: Emmanuel Escamilla

13 Octubre 2026, 15:58

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Barcelona ocupa provisionalmente el primer lugar con seis puntos, mientras que el Sporting de Portugal y Arsenal también suman seis unidades

Conoce los resultados de la Jornada 2 de este martes de la UCL

La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League comenzó este martes 13 de octubre con nueve encuentros, en los que hubo remontadas, goleadas y puntos que se escaparon en los últimos minutos.

El Barcelona venció 4-1 al Galatasaray en Turquía, el Club Brujas derrotó 4-3 al Inter de Milán y el Viking rescató un empate 3-3 ante el Bayern Munich.

El conjunto catalán llegó a seis puntos y se colocó como líder provisional por su diferencia de goles. Sporting de Portugal y Arsenal también sumaron su segunda victoria consecutiva, mientras que la fecha se completará este miércoles con otros nueve partidos.

Sporting de Portugal vence al Lens y suma su segundo triunfo

El Sporting CP se impuso 2-0 al Lens como visitante y alcanzó los seis puntos en la competición. El colombiano Luis Javier Suárez volvió a marcar para el conjunto portugués, que se mantiene entre los primeros lugares de la tabla.

Pese a tener la misma cantidad de unidades que el Barcelona, el Sporting aparece por detrás debido a su diferencia de goles, de acuerdo con la clasificación proporcionada.

Sabah FC hace historia tras derrotar 2-0 al Slavia Praga

El Sabah FC consiguió una de las victorias destacadas de la jornada al imponerse 2-0 al Slavia Praga. El resultado permitió al conjunto azerbaiyano llegar a tres puntos después de dos partidos, mientras que el equipo checo continúa sin unidades tras sufrir su segunda derrota.

Con este triunfo, el Sabah aparece en el puesto 21 de la clasificación proporcionada, con una diferencia de goles de -2.

Arsenal golea 3-0 al Lille

El Arsenal se impuso 3-0 al Lille y también llegó a seis puntos. El conjunto inglés registra una diferencia de goles de +4, que lo coloca provisionalmente en el tercer puesto.

El Lille, por su parte, sufrió su segunda derrota y permanece sin puntos en la fase de liga.

Atlético de Madrid vence al Manchester United

El Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Manchester United y sumó tres puntos importantes. El conjunto español llegó a tres unidades después de dos encuentros, mientras que el equipo inglés se mantiene con la misma puntuación tras caer en esta jornada.

Club Brujas derrota 4-3 al Inter de Milán

El Club Brujas se llevó uno de los resultados más llamativos del martes al vencer 4-3 al Inter de Milán en un partido con siete goles.

La derrota dejó al equipo italiano sin puntos después de dos compromisos, con una diferencia de goles de -2. El conjunto belga, en cambio, alcanzó tres unidades.

Barcelona remonta y golea 4-1 al Galatasaray

El Barcelona tuvo que venir de atrás para imponerse 4-1 al Galatasaray en Turquía. Con el triunfo, el equipo catalán consiguió su segunda victoria y llegó a seis puntos, con una diferencia de goles de +7.

Ese registro lo colocó en el primer puesto provisional, por delante del Sporting de Portugal y el Arsenal. El liderato todavía podría cambiar con los partidos pendientes, incluido el del Paris Saint-Germain, que había terminado la primera jornada en la cima.

El Galatasaray continúa sin sumar puntos tras dos encuentros y registra una diferencia de goles de -5.

RB Leipzig supera por la mínima al PSV

El RB Leipzig venció 1-0 al PSV Eindhoven y consiguió tres puntos. El equipo alemán llegó a tres unidades, mientras que el conjunto neerlandés se quedó con un punto después de dos partidos.

Viking rescata un empate ante el Bayern Munich

El Viking protagonizó otra de las sorpresas de la fecha al empatar 3-3 frente al Bayern Munich. El conjunto alemán, uno de los candidatos al título, no pudo quedarse con la victoria y llegó a cuatro puntos.

El Bayern conserva una diferencia de goles de +5, mientras que el Viking sumó su primera unidad en la competición.

Villarreal derrota 3-1 al Napoli

El Villarreal cerró los partidos del martes con una victoria de 3-1 sobre el Napoli. El equipo español llegó a tres puntos y tiene una diferencia de goles de +1.

El conjunto italiano, por su parte, acumula dos derrotas y continúa sin unidades, con un registro de -3 en su diferencia de goles.

Tras los encuentros del martes, el Barcelona ocupa provisionalmente el primer lugar con seis puntos y una diferencia de goles de +7. Sporting de Portugal y Arsenal también suman seis unidades, ambos con +4.

El Bayern Munich aparece en la cuarta posición con cuatro puntos. Detrás hay varios equipos con tres unidades, entre ellos Manchester United, Manchester City, Villarreal, Atlético de Madrid y Sabah.

Tabla de posiciones provisional de la Champions League

  1. Barcelona: 6 puntos
  2. Sporting de Portugal: 6 puntos 
  3. Arsenal: 6 puntos
  4. Bayern Munich: 4 puntos
  5. PSG: 3 puntos
  6. Como: 3 puntos
  7. Manchester United: 3 puntos
  8. Stuttgart: 3 puntos
  9. Manchester City: 3 puntos
  10. Villarreal: 3 puntos
  11. Aston Villa: 3 puntos
  12. Betis: 3 puntos
  13. Atlético de Madrid: 3 puntos
  14. Borussia Dortmund: 3 puntos
  15. Liverpool: 3 puntos
  16. Real Madrid: 3 puntos
  17. AEK Atenas: 3 puntos
  18. Club Brujas: 3 puntos
  19. Lens: 3 puntos
  20. RB Leipzig: 3 puntos
  21. Sabah FC: 3 puntos
  22. Roma: 1 punto 
  23. Shakhtar Donetsk: 1 punto
  24. Fenerbahçe: 1 punto
  25. PSV Eindhoven: 1 punto
  26. Viking: 1 punto
  27. LASK: 0 puntos
  28. Inter de Milán: 0 puntos
  29. Porto: 0 puntos
  30. Slavia Praga: 0 puntos
  31. Napoli: 0 puntos
  32. Lille: 0 puntos
  33. Feyenoord: 0 puntos
  34. Galatasaray: 0 puntos
  35. Slovan Bratislava: 0 puntos
  36. Bodø/Glimt: 0 puntos

Manchester City-PSG y Real Madrid-Roma destacan el miércoles

La segunda jornada concluirá este miércoles 14 de octubre con nueve partidos. Uno de los encuentros más atractivos será el Manchester City contra el Paris Saint-Germain, dos equipos considerados aspirantes al título.

El Real Madrid también jugará como visitante ante la Roma. Además, el Porto visitará al Real Betis en un partido que podría reunir a los mexicanos Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo, siempre que ambos estén disponibles.

Partidos del miércoles 14 de octubre

  • 10:45 horas: Feyenoord vs. Como.
  • 10:45 horas: LASK vs. Liverpool.
  • 13:00 horas: Roma vs. Real Madrid.
  • 13:00 horas: Aston Villa vs. Fenerbahçe.
  • 13:00 horas: Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas.
  • 13:00 horas: Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund.
  • 13:00 horas: Manchester City vs. PSG.
  • 13:00 horas: Real Betis vs. Porto.
  • 13:00 horas: Slovan Bratislava vs. Stuttgart.

Con estos encuentros se completará la segunda fecha de la fase de liga, cuyos resultados comenzarán a marcar diferencias entre los equipos que buscan avanzar a las rondas eliminatorias.

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