Conoce los resultados de la Jornada 2 de este martes de la UCL

Barcelona ocupa provisionalmente el primer lugar con seis puntos, mientras que el Sporting de Portugal y Arsenal también suman seis unidades

La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League comenzó este martes 13 de octubre con nueve encuentros, en los que hubo remontadas, goleadas y puntos que se escaparon en los últimos minutos.

El Barcelona venció 4-1 al Galatasaray en Turquía, el Club Brujas derrotó 4-3 al Inter de Milán y el Viking rescató un empate 3-3 ante el Bayern Munich.

El conjunto catalán llegó a seis puntos y se colocó como líder provisional por su diferencia de goles. Sporting de Portugal y Arsenal también sumaron su segunda victoria consecutiva, mientras que la fecha se completará este miércoles con otros nueve partidos.

Sporting de Portugal vence al Lens y suma su segundo triunfo

El Sporting CP se impuso 2-0 al Lens como visitante y alcanzó los seis puntos en la competición. El colombiano Luis Javier Suárez volvió a marcar para el conjunto portugués, que se mantiene entre los primeros lugares de la tabla.

Pese a tener la misma cantidad de unidades que el Barcelona, el Sporting aparece por detrás debido a su diferencia de goles, de acuerdo con la clasificación proporcionada.