Conoce los resultados de la Jornada 2 de este martes de la UCL

La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League comenzó este martes 13 de octubre con nueve encuentros, en los que hubo remontadas, goleadas y puntos que se escaparon en los últimos minutos.
El Barcelona venció 4-1 al Galatasaray en Turquía, el Club Brujas derrotó 4-3 al Inter de Milán y el Viking rescató un empate 3-3 ante el Bayern Munich.
El conjunto catalán llegó a seis puntos y se colocó como líder provisional por su diferencia de goles. Sporting de Portugal y Arsenal también sumaron su segunda victoria consecutiva, mientras que la fecha se completará este miércoles con otros nueve partidos.
Sporting de Portugal vence al Lens y suma su segundo triunfo
El Sporting CP se impuso 2-0 al Lens como visitante y alcanzó los seis puntos en la competición. El colombiano Luis Javier Suárez volvió a marcar para el conjunto portugués, que se mantiene entre los primeros lugares de la tabla.
Pese a tener la misma cantidad de unidades que el Barcelona, el Sporting aparece por detrás debido a su diferencia de goles, de acuerdo con la clasificación proporcionada.
Sporting CP impressive in France 🟢⚪ #UCL https://t.co/e9N5LG8YkN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
Sabah FC hace historia tras derrotar 2-0 al Slavia Praga
El Sabah FC consiguió una de las victorias destacadas de la jornada al imponerse 2-0 al Slavia Praga. El resultado permitió al conjunto azerbaiyano llegar a tres puntos después de dos partidos, mientras que el equipo checo continúa sin unidades tras sufrir su segunda derrota.
Con este triunfo, el Sabah aparece en el puesto 21 de la clasificación proporcionada, con una diferencia de goles de -2.
Sabah secure their first ever Champions League win 🔒👏 #UCL https://t.co/ltZEEa46V7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
Arsenal golea 3-0 al Lille
El Arsenal se impuso 3-0 al Lille y también llegó a seis puntos. El conjunto inglés registra una diferencia de goles de +4, que lo coloca provisionalmente en el tercer puesto.
El Lille, por su parte, sufrió su segunda derrota y permanece sin puntos en la fase de liga.
Three goals, three scorers, three points for Arsenal 🔴 #UCL https://t.co/4pTJCAHAO6— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
Atlético de Madrid vence al Manchester United
El Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Manchester United y sumó tres puntos importantes. El conjunto español llegó a tres unidades después de dos encuentros, mientras que el equipo inglés se mantiene con la misma puntuación tras caer en esta jornada.
Atleti take all the points against Manchester United 🔴⚪ #UCL https://t.co/U2J6DiJwlp— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
Club Brujas derrota 4-3 al Inter de Milán
El Club Brujas se llevó uno de los resultados más llamativos del martes al vencer 4-3 al Inter de Milán en un partido con siete goles.
La derrota dejó al equipo italiano sin puntos después de dos compromisos, con una diferencia de goles de -2. El conjunto belga, en cambio, alcanzó tres unidades.
What a match 😳 An incredible win for Club Brugge 👏 #UCL https://t.co/xpcnvwFZcj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
Barcelona remonta y golea 4-1 al Galatasaray
El Barcelona tuvo que venir de atrás para imponerse 4-1 al Galatasaray en Turquía. Con el triunfo, el equipo catalán consiguió su segunda victoria y llegó a seis puntos, con una diferencia de goles de +7.
Ese registro lo colocó en el primer puesto provisional, por delante del Sporting de Portugal y el Arsenal. El liderato todavía podría cambiar con los partidos pendientes, incluido el del Paris Saint-Germain, que había terminado la primera jornada en la cima.
El Galatasaray continúa sin sumar puntos tras dos encuentros y registra una diferencia de goles de -5.
Barcelona score four in Istanbul ⚽ #UCL https://t.co/QvmX8bgDnE— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
RB Leipzig supera por la mínima al PSV
El RB Leipzig venció 1-0 al PSV Eindhoven y consiguió tres puntos. El equipo alemán llegó a tres unidades, mientras que el conjunto neerlandés se quedó con un punto después de dos partidos.
Leipzig hold firm against PSV 💪 #UCL https://t.co/HxbJT1dobf— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
Viking rescata un empate ante el Bayern Munich
El Viking protagonizó otra de las sorpresas de la fecha al empatar 3-3 frente al Bayern Munich. El conjunto alemán, uno de los candidatos al título, no pudo quedarse con la victoria y llegó a cuatro puntos.
El Bayern conserva una diferencia de goles de +5, mientras que el Viking sumó su primera unidad en la competición.
A night to remember for Viking 🥵 #UCL https://t.co/cToGW5z2mx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
Villarreal derrota 3-1 al Napoli
El Villarreal cerró los partidos del martes con una victoria de 3-1 sobre el Napoli. El equipo español llegó a tres puntos y tiene una diferencia de goles de +1.
El conjunto italiano, por su parte, acumula dos derrotas y continúa sin unidades, con un registro de -3 en su diferencia de goles.
Villarreal come from behind to win 💛 #UCL https://t.co/xXhn3MThNt— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026
Tras los encuentros del martes, el Barcelona ocupa provisionalmente el primer lugar con seis puntos y una diferencia de goles de +7. Sporting de Portugal y Arsenal también suman seis unidades, ambos con +4.
El Bayern Munich aparece en la cuarta posición con cuatro puntos. Detrás hay varios equipos con tres unidades, entre ellos Manchester United, Manchester City, Villarreal, Atlético de Madrid y Sabah.
Tabla de posiciones provisional de la Champions League
- Barcelona: 6 puntos
- Sporting de Portugal: 6 puntos
- Arsenal: 6 puntos
- Bayern Munich: 4 puntos
- PSG: 3 puntos
- Como: 3 puntos
- Manchester United: 3 puntos
- Stuttgart: 3 puntos
- Manchester City: 3 puntos
- Villarreal: 3 puntos
- Aston Villa: 3 puntos
- Betis: 3 puntos
- Atlético de Madrid: 3 puntos
- Borussia Dortmund: 3 puntos
- Liverpool: 3 puntos
- Real Madrid: 3 puntos
- AEK Atenas: 3 puntos
- Club Brujas: 3 puntos
- Lens: 3 puntos
- RB Leipzig: 3 puntos
- Sabah FC: 3 puntos
- Roma: 1 punto
- Shakhtar Donetsk: 1 punto
- Fenerbahçe: 1 punto
- PSV Eindhoven: 1 punto
- Viking: 1 punto
- LASK: 0 puntos
- Inter de Milán: 0 puntos
- Porto: 0 puntos
- Slavia Praga: 0 puntos
- Napoli: 0 puntos
- Lille: 0 puntos
- Feyenoord: 0 puntos
- Galatasaray: 0 puntos
- Slovan Bratislava: 0 puntos
- Bodø/Glimt: 0 puntos
Manchester City-PSG y Real Madrid-Roma destacan el miércoles
La segunda jornada concluirá este miércoles 14 de octubre con nueve partidos. Uno de los encuentros más atractivos será el Manchester City contra el Paris Saint-Germain, dos equipos considerados aspirantes al título.
El Real Madrid también jugará como visitante ante la Roma. Además, el Porto visitará al Real Betis en un partido que podría reunir a los mexicanos Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo, siempre que ambos estén disponibles.
Partidos del miércoles 14 de octubre
- 10:45 horas: Feyenoord vs. Como.
- 10:45 horas: LASK vs. Liverpool.
- 13:00 horas: Roma vs. Real Madrid.
- 13:00 horas: Aston Villa vs. Fenerbahçe.
- 13:00 horas: Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas.
- 13:00 horas: Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund.
- 13:00 horas: Manchester City vs. PSG.
- 13:00 horas: Real Betis vs. Porto.
- 13:00 horas: Slovan Bratislava vs. Stuttgart.
Con estos encuentros se completará la segunda fecha de la fase de liga, cuyos resultados comenzarán a marcar diferencias entre los equipos que buscan avanzar a las rondas eliminatorias.