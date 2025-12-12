Conoce las alineaciones de la gran final de ida Tigres vs. Toluca

En esta primera parte de la gran final, felinos y diablos están listos para este gran duelo de ida que promete mucha acción y mucho protagonismo por parte de ambas escuadras.
El DT de los Tigres va con un clásico 4-4-2 con dos puntas para poder intentar jugar de una manera ofensiva en los primeros 90 minutos de esta serie.
Por otro lado, el equipo comandado por el "turco" Mohamed jugará con una línea de 5 para intentar defender el ataque felino y de esta misma forma poder generar contragolpes hacia la zona defensiva del conjunto regiomontano.
¡De última hora!
El jugador Oziel Herrera de los Tigres no fue convocado para este partido, ya que cuenta con una molestia en su pierna derecha desde estos últimos días y se espera que esté listo para el partido de vuelta en Toluca, el jugador quedara en valoración médica.
Estas son las alineaciones:
Tigres UANL:
Portero: Nahuel Guzmán
Defensa: Jesús Garza
Defensa: Joaquim Ferreira
Defensa: Jesús Angulo
Defensa: Marco Farfan
Mediocampista: Romulo Zwarg
Mediocampista: Fernando Gorriaran
Mediocampista: Diego Laínez
Mediocampista: Juan Brunetta
Delantero: Ángel Correa
Delantero: André-Pierre Gignac
Director Técnico: Guido Pizarro
Toluca FC:
Portero: Hugo González
Defensa: Jesús Gallardo:
Defensa: Federico Pereira
Defensa: Everado del Villar
Defensa: Bruno Méndez
Defensa: Santiago Simón
Mediocampista: Federico Castro
Mediocampista: Franco Romero
Mediocampista: Marcel Ruiz
Mediocampista: Jesus Ricardo Angulo
Delantero: Paulinho
Director Técnico: Antonio Mohamed