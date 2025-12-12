Conoce las alineaciones de la gran final de ida Tigres vs. Toluca

Ambos equipos disputarán la gran final del torneo Apertura 2025 y aquí te contaremos los 22 jugadores que estarán en el terreno de juego disputando la final

En esta primera parte de la gran final, felinos y diablos están listos para este gran duelo de ida que promete mucha acción y mucho protagonismo por parte de ambas escuadras.

El DT de los Tigres va con un clásico 4-4-2 con dos puntas para poder intentar jugar de una manera ofensiva en los primeros 90 minutos de esta serie.

Por otro lado, el equipo comandado por el "turco" Mohamed jugará con una línea de 5 para intentar defender el ataque felino y de esta misma forma poder generar contragolpes hacia la zona defensiva del conjunto regiomontano.

¡De última hora!

El jugador Oziel Herrera de los Tigres no fue convocado para este partido, ya que cuenta con una molestia en su pierna derecha desde estos últimos días y se espera que esté listo para el partido de vuelta en Toluca, el jugador quedara en valoración médica.

Estas son las alineaciones:

Tigres UANL:

Portero: Nahuel Guzmán

Defensa: Jesús Garza

Defensa: Joaquim Ferreira

Defensa: Jesús Angulo

Defensa: Marco Farfan

Mediocampista: Romulo Zwarg

Mediocampista: Fernando Gorriaran

Mediocampista: Diego Laínez

Mediocampista: Juan Brunetta

Delantero: Ángel Correa

Delantero: André-Pierre Gignac

Director Técnico: Guido Pizarro

Toluca FC:

Portero: Hugo González

Defensa: Jesús Gallardo:

Defensa: Federico Pereira

Defensa: Everado del Villar

Defensa: Bruno Méndez

Defensa: Santiago Simón

Mediocampista: Federico Castro

Mediocampista: Franco Romero

Mediocampista: Marcel Ruiz

Mediocampista: Jesus Ricardo Angulo

Delantero: Paulinho

Director Técnico: Antonio Mohamed