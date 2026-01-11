Conoce la cartelera del primer evento de la UFC del 2026

El primer evento enumerado de la empresa mas grande de las artes marciales mixtas esta cada vez mas cerca y empezará el año con dos peleas de campeonato

Después de 42 días sin actividad de la empresa comandada por Dana White, finalmente regresará a albergar el primer evento del año desde el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, con dos peleas de campeonato y el regreso esperado de una leyenda viviente de la división femenina.

El evento contará con un total de 14 combates donde incluyen una pelea de peso welter, tres peleas de peso gallo, dos peleas de peso pesado, 1 pelea de peso ligero, 1 combate de peso mosca, 1 combate de peso pluma, 1 combate de peso semipesado, 1 combate de peso medio, 1 combate de peso mosca femenil y dos peleas de campeonato.

Peleadora mexicana es dada de baja por lesión

Originalmente, la peleadora tapatía Alexa Grasso se enfrentaría a la ex campeona Rose Namajunas en este mismo evento; sin embargo, Grasso sufrió una lesión de la que no se ha mencionado el motivo ni la gravedad de la lesión por lo que fue dada de baja y fue reemplazada por la peleadora brasileña Natalia Silva

Esta pelea hubiese sido la última antes de pelear nuevamente por el cinturón, ya que su rival Namajunas es la peleadora número #6 del ranking de peso mosca femenil, mientras que la mexicana es actualmente la peleadora número #3 del ranking, esto significa que la ganadora de esta pelea posiblemente sería la siguiente retadora por el cinturón que actualmente defiende Valentina Shevchenko, sin embargo, la pelea se cayó por lesión de parte de la peleadora de Guadalajara.

¿Posible retiro de Justin Gaethje?

El peleador de 37 años buscará la oportunidad de coronarse como campeón interino de peso ligero por segunda ocasión tras haberlo obtenido por primera vez en 2020 al vencer a Tony Ferguson y romper su racha de 13 victorias seguidas, aunque en su intento de unificación para obtener el título indiscutido perdió en contra del peleador daguestani Khabib Nurmagomedov y de esta forma este último se terminaría retirando de la UFC con un récord invicto de 29-0.

El entrenador principal de Justin ha declarado sobre la situación del peleador y sobre que es lo que pasaría si en dado caso Gaehtje pierde el combate en esta oportunidad por el cinturón interino de las 155 libras en contra del inglés Paddy "The baddy" Pimblett.

"Esta es nuestra última oportunidad. Si no ganamos esta pelea, no seguiremos adelante. No vamos a buscar peleas de dinero ni nada de eso. Él sabe que tiene que estar ahí para su familia y cuidar su salud".

Recordemos que Gaethje tiene actualmente 37 años y es de los peleadores con mayor índice de golpes recibidos a lo largo de su carrera en las artes marciales mixtas, y con mayor tiempo de carrera con un total de 31 peleas en 18 años, esto a la larga puede traer duras consecuencias como daño cerebral permanente, dificultad en su movilidad entre otras más.

El regreso de la leona Amanda Nunes

Tras pelear por última vez en junio del 2023 en contra de la mexicana Irene Aldana, Nunes había anunciado su retiro definitivo del deporte y al mismo tiempo dejó vacante el cinturón de la división de peso pluma femenil, ante la llegada a la empresa de Kayla Harrison a la empresa, muchos fanáticos especularon sobre esta pelea e incluso la llamaron como la posible mejor pelea de la historia femenil de la UFC, la mejor de todos los tiempos Amanda Nunes en contra de la mejor peleadora del mundo actualmente Kayla Harrison.

Harrison llegó a la empresa de Dana White con un récord impresionante de 16-1 y encima siendo campeona en una de las empresas más grande de este deporte, la Profesional Fighters League (PFL), no solo eso, sino que también es doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos en la disciplina Judo en las ediciones 2012 y 2016.

Esto significa un choque de dos grandes exponentes del deporte en la rama femenil que intentarán dar un gran espectáculo y cumplir con las expectativas de los fanáticos al considerar esta pelea como la más grande de todos los tiempos de la UFC.

Cartelera del evento UFC 324

A continuación te presentamos la cartelera oficial de las 13 peleas que se llevarán a cabo en el primer evento del año de la UFC este próximo sábado 24 enero desde Las Vegas, Nevada:

Pelea Estelar

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett — por el título interino de peso ligero

Pelea Co-estelar

2. Kayla Harrison vs. Amanda Nunes — por el título femenino de peso gallo

Peleas del Main Card

3. Sean O’Malley vs. Song Yadong — peso gallo

4. Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis — peso completo

5. Arnold Allen vs. Jean Silva — peso pluma





Peleas preliminares

6. Michael Johnson vs. Alexander Hernández — peso ligero

7. Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas — peso semicompleto

8. Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo — peso gallo 9. Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev — peso medio

Primeras Preliminares

10. Alex Pérez vs. Charles Johnson — peso mosca

11. Natalia Silva vs. Rose Namajunas — peso mosca femenil

12. Josh Hokit vs. Denzel Freeman — peso completo 13. Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman — peso gallo

14. Adam Fugitt vs TY Miller - peso welter