Conmemora Club Rayados aniversario de Toño De Nigris

La institución albiazul conmemoró un nuevo aniversario luctuoso del delantero con un mensaje difundido en plataformas digitales.

El Club de Futbol Monterrey conmemoró un nuevo aniversario luctuoso de Antonio "Toño" De Nigris, recordado con cariño por la afición y la institución como "El Hincha que Juega", quien demostró su incondicional amor por los colores albiazules dentro de la cancha.

A través de sus redes oficiales, el club compartió un sentido mensaje acompañado de una imagen conmemorativa bajo la leyenda "Es para TOÑO de corazón" y el símbolo de infinito, marcando los 17 años de su partida.

A esta publicación el club agregó un mensaje donde mostraba el cariño que el regiomontano dejó mientras formó parte del club de Rayados.

"Hoy recordamos a Antonio De Nigris, “El Hincha que Juega”, quien demostró su amor por los colores en el terreno de juego. A 17 años de tu partida, sigues presente en nuestros corazones. 🇫🇮 #ToñoXSiempre".

También la publicación destacó que, a más de una década de su fallecimiento, el legado del delantero regiomontano sigue latente en la memoria colectiva del club y de toda la fanaticada.

Trayectoria y legado albiazul

Durante su etapa como jugador de los Rayados del Monterrey, Antonio "Toño" De Nigris participó en los torneos del Invierno 1999 al Verano 2001, periodo en el cual disputó un total de 39 partidos oficiales y anotó 37 goles con la camiseta albiazul, portando habitualmente el dorsal número 9 en la espalda.