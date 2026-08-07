CONMEBOL respalda a Infantino en medio de crisis en FIFA

La confederación sudamericana respaldó al presidente de FIFA y exigió respetar los mecanismos institucionales rumbo a las elecciones de 2027

La CONMEBOL salió en respaldo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y llamó a preservar la unidad del futbol internacional en medio de la crisis interna que enfrenta el organismo tras el fracaso de un proyecto para comercializar participaciones de la Copa del Mundo.

A través de un comunicado, la confederación sudamericana señaló que no respaldará ningún procedimiento que se aparte de los mecanismos institucionales de la FIFA para elegir a sus autoridades.

El posicionamiento ocurre después de que Infantino se viera obligado a retirar su propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial que pretendía gestionar los torneos y vender participaciones de las ganancias de la Copa del Mundo a inversores privados.

El proyecto provocó oposición de distintas confederaciones y debilitó el respaldo interno que tenía Infantino de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para marzo de 2027.

CONMEBOL pide respetar las reglas de FIFA

Tras una reunión de sus 10 federaciones miembro, la CONMEBOL celebró que Infantino diera marcha atrás con el proyecto FFE, aunque también cuestionó la manera en que fue manejada la iniciativa, debido a que sus detalles se conocieron principalmente a través de filtraciones.

La organización sudamericana sostuvo que quienes dirigen los organismos futbolísticos deben privilegiar el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo, al considerar que dejar de lado esos principios perjudica al futbol.

Además, la CONMEBOL recordó que el 18 de noviembre vencerá el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la FIFA y que será el Congreso del organismo, integrado por sus 211 asociaciones miembro, el encargado de elegir a la nueva conducción.

La confederación hizo un llamado a preservar la unidad de la “familia del fútbol”, fortalecer el diálogo y respetar los mecanismos de gobernanza de la FIFA.

Argentina también respalda a Gianni Infantino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también manifestó su respaldo a la gestión de Infantino durante los últimos 10 años, destacando el desarrollo del futbol mundial y el fortalecimiento institucional de la FIFA.

La AFA consideró positivo que el organismo reconociera los errores cometidos con el proyecto FFE y ofreciera disculpas por ellos.

Infantino busca conseguir un cuarto y último mandato como presidente de la FIFA en las elecciones de marzo del próximo año.

Antes de la controversia por FFE, la CONMEBOL ya había expresado públicamente su respaldo a su reelección, en parte por su disposición para analizar una posible ampliación del Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones.

La Copa del Mundo de 2030 será organizada por Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos.