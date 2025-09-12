CONMEBOL cambia sede de la Final de la Sudamericana a Paraguay

CONMEBOL constató en la última inspección “datos desalentadores sobre el cumplimiento de los plazos y cronograma de mejoras” requeridas para el partido

CONMEBOL le quitó a Bolivia la sede de la final única de la Copa Sudamericana de este año y mudó la contienda a Paraguay por segunda edición consecutiva.

La entidad había determinado en mayo que el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica se disputara por primera vez en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de la ciudad boliviana Santa Cruz de la Sierra.

Pero la CONMEBOL constató en la última inspección técnica “datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras” requeridas para la organización del partido y anunció el jueves que había decidido mudar la sede de la final.

En un comunicado, confirmó que la final se jugará en Asunción, la capital de Paraguay, al igual que la pasada edición. Si bien no confirmó el estadio, todo indica que será en La Nueva Olla, sede del club Cerro Porteño, el 22 de noviembre.

¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL #Sudamericana 2025 se jugará en Asunción. pic.twitter.com/hKm8JPwIu4 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 11, 2025

“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, explicó la entidad en un comunicado.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, lamentó la decisión explicó que un grupo de emisarios de CONMEBOL informaron que hubo “un desfase severo” en el cronograma de obras.

En conferencia de prensa desde Bolivia, Costa aseguró que se continuará con la inversión en el cambio del estadio Tahuichi Ramón Aguilera. Confió en que sea posible concretar todas las exigencias y postularse a una final el 2027.

A partir de la próxima semana comenzarán a jugarse los cuartos de final de la competencia con los duelos entre Lanús (Argentina)-Fluminense (Brasil); Bolívar (Bolivia)-Atlético Mineiro (Brasil); Independiente del Valle (Ecuador)-Once Caldas (Colombia); Alianza Lima (Perú)-Universidad de Chile.