Congo vence a Jamaica por la mínima y se clasifica al Mundial

Tras su clasificación, la República Democrática del Congo quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a selecciones como Colombia, Portugal y Uzbekistán

La República Democrática del Congo logró su clasificación a la próxima Copa del Mundo tras imponerse 1-0 a Jamaica en tiempo extra, en un duelo cerrado que se definió en los minutos finales del repechaje intercontinental.

Gol en tiempo extra define el partido

El encuentro se mantuvo sin anotaciones durante el tiempo regular, con ambos equipos priorizando el orden defensivo y generando pocas oportunidades claras de gol. Sin embargo, en la prórroga llegó la jugada decisiva.

Fue al minuto 100 cuando, Axel Tuanzebe aprovechó un balón suelto dentro del área tras un tiro de esquina. La defensa jamaiquina no logró despejar correctamente y el defensor, que milita en el Burnley de la Liga Premier, empujó el esférico al fondo de la portería para marcar el único tanto del partido.

La jugada fue revisada mediante el sistema de videoarbitraje, debido a una posible mano en la acción. Tras analizar las imágenes, los árbitros determinaron que no existió infracción, por lo que el gol fue validado de manera oficial.

Congo regresa a un Mundial tras décadas

Con este resultado, el conjunto africano aseguró su lugar en la próxima justa mundialista, marcando su regreso a una Copa del Mundo después de varias décadas. La única participación previa del país se remonta a Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

Tras su clasificación, la República Democrática del Congo quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a selecciones como Colombia, Portugal y Uzbekistán, en una fase que promete alta exigencia competitiva.

Jamaica se queda cerca de la clasificación

Por su parte, Jamaica no logró concretar su pase al torneo, los llamados Reggae Boyz buscaban su segunda participación en una Copa del Mundo, luego de su única aparición en Francia 1998, pero quedaron eliminados en esta instancia definitiva.

Durante el tiempo reglamentario, el equipo congoleño generó peligro en un par de ocasiones que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Un tanto de Nathanael Mbuku al inicio del partido y otro de Samuel Moutoussamy en la recta final fueron anulados por posición adelantada.

Últimos boletos al Mundial se definen en México

El duelo se disputó en el Estadio Akron de Guadalajara, sede del repechaje intercontinental. Más tarde, en territorio mexicano, se definía el último boleto disponible con el enfrentamiento entre Bolivia e Irak en Monterrey, que completaría la lista final de selecciones clasificadas.