Gianni Infantino buscará extender su presidencia de la FIFA hasta 2031, pero tendrá que competir contra el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

Gianni Infantino tendrá dos contendientes en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.

El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima presentaron la documentación necesaria para competir por el puesto que el dirigente suizo ocupa desde 2016.

La FIFA confirmó este jueves que ambos aspirantes cumplieron con el plazo establecido, que venció a la medianoche en Zúrich, y entregaron cartas de nominación respaldadas por cinco federaciones miembro cada uno.

La votación se realizará el próximo 18 de marzo en Rabat, Marruecos, con la participación de las 211 federaciones que integran el organismo rector del futbol mundial.

Las tres candidaturas fueron enviadas al comité electoral, que deberá revisar los documentos y determinar si los aspirantes cumplen con los requisitos para aparecer en la boleta.

El plazo para que el panel electoral, integrado por tres miembros, comunique su decisión vence el 18 de febrero. Antes de ser aceptados, los candidatos deberán superar los controles de elegibilidad e integridad. Cualquier resolución podrá ser impugnada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, Suiza.

FIFA receives three candidatures for next year’s presidential election 🗞️🔗➡️ https://t.co/ErxGvrEGAy https://t.co/fCU4fOj8dO — FIFA Media (@fifamedia) November 19, 2026 Infantino busca permanecer al frente de la FIFA hasta 2031. De conseguirlo, acumularía 15 años en la presidencia, aunque los estatutos del organismo establecen un máximo de tres mandatos completos. La posible candidatura para un cuarto periodo depende de la interpretación que la propia FIFA hizo de sus reglas. En 2022, el departamento jurídico del organismo determinó que el primer mandato de Infantino, entre 2016 y 2019, no debía contabilizarse, debido a que llegó para completar el periodo de Joseph Blatter, quien renunció en 2015 en medio de un escándalo de corrupción. Ese criterio podría convertirse en un punto de disputa y abrir una vía legal para cuestionar la participación del actual presidente en las elecciones. La oposición a Infantino también se ha fortalecido por decisiones y proyectos impulsados durante su gestión. Entre sus críticos destaca la UEFA, que ha cuestionado su liderazgo y sus planes para ampliar la influencia comercial de la FIFA. El proyecto con inversionistas provocó críticas Uno de los episodios que aumentó la presión sobre Infantino ocurrió en julio, cuando trascendió un plan reservado para vender participaciones de los ingresos del Mundial a inversionistas privados. La propuesta contemplaba la participación del empresario Joshua Kushner, pero provocó fuertes cuestionamientos y terminó por ser abandonada. El caso también llamó la atención en Estados Unidos. Jamie Raskin, principal representante demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió una carta a Infantino en julio y existe la posibilidad de que el dirigente sea citado a una audiencia en el Congreso estadounidense a comienzos del próximo año. Raskin y la UEFA han cuestionado, además, la cercanía del presidente de la FIFA con Donald Trump. Entre los asuntos señalados están la creación de un premio de paz y la decisión del organismo de no aplicar una suspensión automática de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial. Infantino conserva respaldo fuera de Europa Pese a las críticas, Infantino parte como favorito para ganar la votación. La mayoría de las federaciones miembro fuera de Europa parece respaldar la continuidad del dirigente, quien durante su administración ha destinado millones de dólares a las asociaciones nacionales. Además, ha prometido entregar $25 millones de dólares adicionales a cada federación antes de 2030. La FIFA también fortaleció sus finanzas. Después del Mundial masculino celebrado este año en Norteamérica, el organismo elevó sus reservas de efectivo por encima de los $5,000 millones de dólares, un resultado que refuerza la gestión de Infantino. Durante su presidencia, el dirigente ha impulsado la creación y ampliación de torneos internacionales, una estrategia que ha generado diferencias con sectores del futbol europeo. La UEFA y otras voces del continente consideran que el crecimiento de las competiciones de la FIFA representa una amenaza deportiva y comercial para los torneos nacionales y continentales, en un calendario que ya enfrenta una saturación de partidos. Ramón Vega vuelve a quedar fuera La lista confirmada por la FIFA tampoco incluye a Ramón Vega, exdefensor de la selección de Suiza y del Tottenham, quien desde 2015 ha intentado participar en la contienda por la presidencia del organismo.