Confirman que Sergio Ramos jugará en el Monterrey

Lo que parecía ser simple especulación, pasó a ser un secreto a voces y ahora una noticia confirmada: Sergio Ramos, legendario jugador del Real Madrid se convertirá en el refuerzo estelar del Monterrey, dirigido por Martín Demichelis.

El rumor fue confirmado por, Fabrizio Romano, periodista deportivo quien especializa en el mercado de pases. Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el italiano anunció que el central de 38 años ya firmó su precontrato con el Monterrey y próximamente viajará a México para ser presentado.

🚨🇲🇽 Sergio Ramos to Rayados, here we go! Pre-contract signed today, he’s set to travel to Mexico for formal steps.



After Sevilla chapter, Ramos will play in Mexican league as he joins on free transfer. pic.twitter.com/WP1msnZLrB