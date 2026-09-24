Confirman partido oficial del Tri en Monterrey

La Selección Mexicana volverá a Monterrey para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf en la casa de Rayados

La Selección Mexicana regresará a Monterrey después de ocho años de ausencia para disputar un encuentro oficial el próximo 17 de noviembre, cuando enfrente el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf en el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey.

La confirmación fue difundida este miércoles por la propia Selección Nacional de México a través de sus canales oficiales, donde convocó a la afición a acompañar al equipo en busca del pase al Final Four del certamen regional.

El encuentro tendrá un carácter histórico, ya que será la primera ocasión en que la Selección Mexicana Mayor dispute un partido en el Estadio BBVA, inmueble inaugurado en 2015 y que recientemente fue una de las sedes de la Copa Mundial 2026.

Además, el duelo marcará uno de los primeros compromisos oficiales del combinado nacional bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien inició una nueva etapa al frente del Tricolor tras la justa mundialista.

La presencia del equipo nacional en Nuevo León también responde al compromiso de la Federación Mexicana de Futbol de regresar partidos importantes a la afición regiomontana, que no pudo disfrutar de encuentros de México en Monterrey durante el Mundial de 2026.

Última visita del Tri fue hace 8 años

La última vez que la Selección Mexicana jugó en territorio regiomontano fue el 11 de octubre de 2018, cuando derrotó a Costa Rica en un partido amistoso celebrado en el Estadio Universitario. En cuanto a partidos oficiales, el antecedente más reciente se remonta a 2008, en un compromiso eliminatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

El rival de México para la serie de Cuartos de Final aún está por definirse y se conocerá una vez concluya la fase correspondiente de la competencia. Sin embargo, el partido del 17 de noviembre ya está contemplado como el último compromiso del Tricolor en territorio nacional durante 2026.

Con ello, Monterrey volverá a colocarse en el mapa del futbol internacional al recibir a la Selección Mexicana en un encuentro oficial, en una plaza considerada estratégica para el desarrollo del nuevo ciclo mundialista del representativo nacional.