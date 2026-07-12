Confirman muerte de jugador que estuvo en el Mundial FIFA 2026™

Jayden Adams, de apenas 25 años, jugó como titular hace menos de un mes en el partido inaugural frente a México en el Estadio Azteca

El mundo del fútbol se vistió de luto, pues este 11 de julio por la mañana se confirmó el fallecimiento del futbolista de Sudáfrica Jayden Adams, quien hasta hace unas semanas se encontraba con su selección disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La noticia fue confirmada por la Unión de Jugadores Sudafricanos, que emitió un comunicado oficial despidiéndose del mediocampista de apenas 25 años.

Por el momento no se ha confirmado la causa de muerte de Adams, quien sufrió una trágica pérdida durante la justa, pues en plena competencia falleció su abuela. Sin embargo, por profesionalismo, decidió mantenerse en la concentración.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

¿Quién era Hayden Adams?

Jayden Oswin Adams nació el 5 de mayo del 2001 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y siempre estuvo vinculado al balompié, donde logró cosechar algunos títulos.

Debutó con el Stellenbosch FC de su país y sus buenas actuaciones le valieron el pase al Mamelodi Sundowns, donde se volvió un jugador importante. Incluso fue campeón de la Liga de Campeones de África, lo que le valió su pase al Mundial de Clubes, donde jugó 3 partidos.

Su nivel lo llevó hasta la Selección de su país, donde jugó 9 partidos, tres de ellos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluido el encuentro de inauguración ante México hace menos de un mes en el Estadio Azteca, donde fue titular y jugó 61 minutos.

Equipos en silencio

De momento, ni el cuadro de los Bafana Bafana ni el propio Mamelodi Sundowns han emitido una postura oficial sobre la noticia.