Confirman muerte de Greg Biffle y su familia en accidente aéreo

En la aeronave viajaban seis personas, incluida la leyenda de la Nascar y su familia; autoridades investigan causas y ruta del vuelo

La tragedia aérea registrada este jueves en Carolina del Norte tomó un giro devastador luego de que un allegado a la familia confirmara que Greg Biffle, expiloto de NASCAR, su esposa y sus dos hijos se encuentran entre las víctimas mortales del accidente ocurrido en el Aeropuerto Regional de Statesville.

El youtuber Garrett Mitchell, conocido como Cleetus McFarland, confirmó en redes sociales que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder viajaban a bordo de la aeronave.

"Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su mujer Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión... porque se dirigían a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto".

Alguacil confirma el impacto en el Aeropuerto Regional de Statesville

La aeronave se estrelló mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte. La oficina del alguacil del condado de Iredell confirmó que hubo múltiples personas fallecidas.

El alguacil Darren Campbell informó que el impacto ocurrió alrededor de las 10:15 horas locales, aunque evitó identificar oficialmente a las víctimas durante la rueda de prensa.

Datos del Cessna C550 y ruta del vuelo

El avión involucrado es un Cessna C550, con capacidad para hasta siete pasajeros. De acuerdo con los reportes, se estrelló minutos después de despegar de la misma terminal, por causas que aún son materia de investigación.

Según FlightAware, la aeronave tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville durante la noche.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron al jet envuelto en una gran bola de fuego tras el impacto, lo que obligó a un amplio despliegue de equipos de emergencia.

🚨 Jet privado se ESTRELLA al intentar arrizar en aeropuerto de Carolina del Norte, #EEUU.



La aeronave pertenecería al expiloto de @NASCAR, Greg Biffle, y viajaban a bordo seis personas, de las cuales cinco habrían fallecido, según primeros reportes de medios locales.



Se trata… pic.twitter.com/GX3tnhYbSu — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 18, 2025

Campbell indicó que su oficina, junto con la Patrulla Estatal de Carreteras y la Administración Federal de Aviación (FAA), continúa procesando la escena y notificando a los familiares.

Medios locales recordaron que Biffle era conocido por realizar misiones de rescate en helicóptero tras el paso del huracán Helene en 2024, lo que hace aún más impactante la pérdida.

El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece servicios de aviación corporativa para empresas Fortune 500 y equipos de NASCAR, un escenario que hoy queda marcado por una de sus tragedias más graves.