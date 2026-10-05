Confirman los primeros combates para UFC 335 en Las Vegas

Los combates fueron revelados durante la jornada de UFC 332 y comenzarán a dar forma a la cartelera que se celebrará en la T-Mobile Arena

Charles Oliveira defenderá por primera vez el cinturón BMF ante Diego Lopes en la pelea estelar de UFC 335, programada para el 12 de diciembre en Las Vegas.

La organización también anunció el regreso de Alex Pereira frente a Sergei Pavlovich y un enfrentamiento de peso medio entre Bo Nickal y Joe Pyfer.

Los combates fueron revelados durante la jornada de UFC 332 y comenzarán a dar forma a la cartelera que se celebrará en la T-Mobile Arena.

Diego Lopes sube al peso ligero para enfrentar a Oliveira

El duelo contra Oliveira marcará el debut de Lopes en el peso ligero dentro de UFC, después de disputar en dos ocasiones el campeonato de peso pluma ante Alexander Volkanovski.

Lopes llega con un récord profesional de 28 victorias y ocho derrotas. En su presentación más reciente, en junio, noqueó a Steve Garcia en el segundo asalto y retomó el camino del triunfo después de perder su revancha con Volkanovski.

Oliveira, excampeón de peso ligero, conquistó el BMF en marzo al vencer a Max Holloway por decisión unánime durante UFC 326. Ese resultado se sumó a su victoria por sumisión sobre Mateusz Gamrot y lo colocó en una racha de dos triunfos.

El brasileño tiene marca de 37 victorias, 11 derrotas y un combate sin resultado. Ante Lopes pondrá en juego el BMF, un cinturón distinto al campeonato de la división ligera.