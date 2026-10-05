Confirman los primeros combates para UFC 335 en Las Vegas

Charles Oliveira defenderá por primera vez el cinturón BMF ante Diego Lopes en la pelea estelar de UFC 335, programada para el 12 de diciembre en Las Vegas.
La organización también anunció el regreso de Alex Pereira frente a Sergei Pavlovich y un enfrentamiento de peso medio entre Bo Nickal y Joe Pyfer.
Los combates fueron revelados durante la jornada de UFC 332 y comenzarán a dar forma a la cartelera que se celebrará en la T-Mobile Arena.
Diego Lopes sube al peso ligero para enfrentar a Oliveira
El duelo contra Oliveira marcará el debut de Lopes en el peso ligero dentro de UFC, después de disputar en dos ocasiones el campeonato de peso pluma ante Alexander Volkanovski.
Lopes llega con un récord profesional de 28 victorias y ocho derrotas. En su presentación más reciente, en junio, noqueó a Steve Garcia en el segundo asalto y retomó el camino del triunfo después de perder su revancha con Volkanovski.
Oliveira, excampeón de peso ligero, conquistó el BMF en marzo al vencer a Max Holloway por decisión unánime durante UFC 326. Ese resultado se sumó a su victoria por sumisión sobre Mateusz Gamrot y lo colocó en una racha de dos triunfos.
El brasileño tiene marca de 37 victorias, 11 derrotas y un combate sin resultado. Ante Lopes pondrá en juego el BMF, un cinturón distinto al campeonato de la división ligera.
🔥🔥🔥 Pelea Estelar para #UFC335 por el cinturón BMF!!! Dos de los más duros, Charles Oliveira vs Diego Lopes 😮💨 https://t.co/BNwlD6JL1r— UFC Español (@UFCEspanol) October 4, 2026
Pereira buscará su primera victoria en peso pesado
La pelea coestelar enfrentará a Alex Pereira y Sergei Pavlovich en un combate a cinco asaltos. Para el brasileño será su segunda aparición en peso pesado, tras perder ante Ciryl Gane en junio.
Pereira, quien ya fue campeón de peso medio y semipesado, intentará recuperar terreno en su búsqueda de un tercer campeonato divisional. Su récord profesional es de 13 victorias y cuatro derrotas.
Pavlovich llega con marca de 21-3 y tres triunfos consecutivos sobre Jairzinho Rozenstruik, Waldo Cortes Acosta y Tallison Teixeira. Su victoria más reciente fue un nocaut sobre Teixeira en apenas 39 segundos.
El enfrentamiento puede acercar al ganador a la disputa del título pesado, aunque UFC no ha anunciado una oportunidad titular garantizada como parte del acuerdo.
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Bo Nickal y Joe Pyfer completan los primeros anuncios
La organización también confirmó el enfrentamiento entre Nickal y Pyfer en peso medio. Pyfer encadena cuatro victorias y viene de finalizar al excampeón Israel Adesanya en marzo.
Nickal, por su parte, derrotó a Kyle Daukaus en junio. El duelo representa una oportunidad para ambos de avanzar dentro de la división y se suma a las dos peleas principales anunciadas para UFC 335.