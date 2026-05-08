Confirman horario para la Final de la Concachampions

La Final se disputará a partido único en el estadio Nemesio Díez, de Toluca, en lo que será la revancha por el Apertura 2025

La Concacaf ya confirmó el horario para el histórico compromiso por la Final de la Champions Cup entre Tigres y Toluca, que buscan seguir sumando trofeos a sus vitrinas.

Este encuentro se disputará el sábado 30 de mayo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Nemesio Díez, casa de los "Diablos Rojos", que quieren su tercera copa.

Recordemos que la Concachampions se juega a un solo partido en el que no aplica el gol de visitante, por lo que debe existir un ganador dentro de los 90 minutos; de lo contrario, se jugará tiempo extra y después penales.

¿Qué premios hay por ganar la Conca?

El ganador no solo se llevará el trofeo más codiciado de la confederación, también se llevará un jugoso premio económico de $5 millones de dólares, el pase a la Copa Intercontinental, la cual se jugará en diciembre y será el segundo clasificado de Concacaf al Mundial de Clubes de 2029.

Sed de revancha

Este encuentro tiene potencial de revancha para Tigres, pues en diciembre se enfrentaron en la Final del Apertura 2025, donde los "Diablos" se llevaron el bicampeonato en tanda de penales.

Si se llevan el triunfo, esta será la segunda Concachampions para los felinos y el primer título de Guido Pizarro como entrenador; mientras que Toluca busca su tercer trofeo.

Su único pendiente

El encuentro será por demás especial para Antonio Mohamed, pues su envidiable palmarés resalta por sus cinco títulos de Liga MX, ganó dos Copas MX, Campeón de Campeones, Campeones Cup, Supercopa de Brasil y hasta una Sudamericana; sin embargo, todavía tiene pendiente ganar una Concacaf Champions Cup.