Confirman horario de la Final de Leagues Cup: Rayados vs Toluca

La cita será en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a las 19:15 horas del centro de México. Antes, León y América jugarán por el tercer lugar

La Final de la Leagues Cup 2026 ya tiene fecha, horario y sede. Monterrey y Toluca se enfrentarán este domingo 6 de septiembre por el campeonato, en un duelo que garantizará por primera vez en la era oficial del torneo un campeón de la Liga MX.

El partido se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

La organización confirmó además que la jornada tendrá formato de doble cartelera, con el partido por el tercer lugar antes de la Final.

¡THE FINAL IS SET! 🏆



Los Diablos del @TolucaFC y @Rayados de Monterrey definirán al nuevo campeón de #LeaguesCup2026 next Sunday, September 6 🔥 pic.twitter.com/GodlkRJ7h4 — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026 León y América abrirán la doble cartelera Antes del duelo por el campeonato, León y América se enfrentarán por el tercer puesto de la Leagues Cup. El partido está programado para las 16:00 horas del centro de México, también en el Shell Energy Stadium de Houston. Los cuatro equipos mexicanos llegaron a las Semifinales, un hecho inédito desde que la Leagues Cup adoptó su formato oficial en 2023. De esta manera, el torneo tendrá por primera vez un campeón de la Liga MX. Toluca superó a León con autoridad Los Diablos Rojos consiguieron su boleto a la Final después de vencer 2-0 a León en Houston. Federico Pereira abrió el marcador al minuto 41 con un disparo de derecha desde las afueras del área. En el segundo tiempo, Federico Viñas amplió la ventaja al 69 para sentenciar el encuentro y darle al conjunto dirigido por Antonio Mohamed el pase a la Final. Toluca llega además con el respaldo de un ciclo exitoso bajo el mando del técnico argentino, después de conquistar el bicampeonato de Liga MX y la Concacaf Champions Cup. Rayados eliminó al América en penales Monterrey, por su parte, necesitó una tanda de penales para eliminar al América después de empatar 2-2 durante los 90 minutos. Diego Rossi adelantó a Rayados al minuto 49, pero Ramón Juárez y Alan Cervantes dieron la vuelta para las Águilas. Cinco minutos después del segundo gol americanista, Lucas Ocampos convirtió desde el punto penal para establecer el empate definitivo. En la tanda, Monterrey fue perfecto y convirtió sus cinco disparos. El fallo de Alan Cervantes fue determinante para que Rayados sellara su clasificación. Cabe señalar que el camino hacia la Final comenzó con 36 clubes, 18 de la Liga MX y 18 de la MLS. Toluca, León, América y Monterrey eliminaron en Cuartos de Final a Austin FC, Real Salt Lake, Columbus Crew y Chicago Fire, respectivamente. Después, los cuatro se enfrentaron entre sí en las Semifinales, lo que aseguró desde entonces que el campeón sería mexicano. Ahora, Toluca y Monterrey buscarán quedarse con el trofeo en una Final que también tendrá un premio deportivo importante: el campeón de la Leagues Cup obtendrá el pase directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2027. Los tres primeros lugares del torneo tendrán acceso a la competencia regional. Los campeones de la Leagues Cup La historia del torneo es todavía corta. En sus ediciones previas, los campeones fueron: Cruz Azul, en 2019, cuando el torneo tenía carácter amistoso.

León, en 2021, también en una edición amistosa.

Inter Miami, en 2023, ya dentro del formato oficial.

Columbus Crew, en 2024.

Seattle Sounders, en 2025. Por otra parte, cabe destacar que por primera vez en la etapa oficial de la Leagues Cup, un club de la Liga MX levantará el trofeo.