Confirman fecha y horario para el partido de Tigres vs Messi

Una vez que terminó la Fase Regular de la Leagues Cup, los ojos de todo Nuevo León se pusieron sobre el esperado partido entre Tigres y el Inter Miami de Lionel Messi, duelo para el que ya se confirmó fecha y horario.

El esperado encuentro por los Cuartos de Final se celebrará el miércoles 20 de agosto en el Chase Stadium de Miami, Florida, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Una particularidad es que todos los encuentros se realizarán el mismo día y muy pegados unos de otros. A las 19:00 horas será el Toluca vs Orlando City; Seattle vs Puebla a las 21:00 horas y LA Galaxy vs Pachuca a las 21:45 horas.

Además, la organización de la Leagues Cup confirmó que las Semifinales se jugarán el 26 y 27 de agosto; mientras que el partido por el tercer lugar y la Final serán el 31 de agosto.

Estos son los premios para la Leagues Cup

Con el nuevo formato del torneo, el top 3 de la Leagues Cup se lleva boleto directo para la Concacaf Champions Cup, sin embargo, en caso de que Tigres o Toluca terminen en alguno de estos lugares, el pase se le asignará a la Liga MX, pues ambos ya están clasificados para la siguiente edición.