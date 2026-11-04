Confirman cambio de horario para el Tigres vs Cruz Azul

En el calendario oficial original, el silbatazo inicial en el Estadio Universitario estaba pactado para las 17:00 horas y ahora será a las 19:00

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Liga MX dio a conocer un cambio drástico en la programación de la penúltima jornada de la temporada regular, afectando directamente uno de los encuentros más atractivos del cierre del torneo: el enfrentamiento entre Tigres y Cruz Azul.

En el calendario oficial original, el silbatazo inicial en el Estadio Universitario estaba pactado para las 17:00 horas. Sin embargo, tras evaluar el contexto de la competencia, marcado por la intensa lucha por los puestos de Liguilla y el liderato general, la directiva decidió retrasar el inicio del cotejo dos horas, fijándolo para las 19:00 horas.

Un embudo de partidos

Esta modificación genera un ajuste estratégico en las pantallas. Con el nuevo horario, el encuentro dejará de competir por el rating con el partido entre Atlas y Pachuca, pero pasará a coincidir de forma directa con el duelo Monterrey vs. Toluca, programado también a las 19:00 horas.

Este choque entre regios y escarlatas también cuenta con amplias implicaciones de cara a la "fiesta grande", lo que avivará la competencia por la audiencia en la televisión.

Realidades distintas en la cancha

Más allá de la rivalidad que ambos equipos han consolidado en las últimas temporadas, el duelo en el Volcán de San Nicolás tiene un peso específico muy diferente para cada escuadra.

Por un lado, Cruz Azul vive un gran momento al marchar en el segundo puesto de la tabla general, empatado en puntos con el Club América. El conjunto cementero saldrá a la cancha en busca de una victoria que le permita mantener vivas sus aspiraciones de adueñarse del liderato general de la competencia.

En la vereda opuesta se encuentran los Tigres, quienes atraviesan por un torneo atípico al estar ya matemáticamente eliminados de la Liguilla, marcando la primera ocasión desde el año 2014 en que el cuadro felino se queda fuera de la fase final.

Pese a este escenario adverso, el equipo regio buscará quedarse con los tres puntos ante su afición para cerrar decorosamente la temporada y dejar atrás el bache futbolístico.