Confirman a Schleper y Carrillo como abanderados olímpicos

La dupla volverá a portar la bandera mexicana en la inauguración de Milano-Cortina 2026, en una delegación que también incluirá debutantes en esquí de fondo

El Comité Olímpico Mexicano (COM) confirmó que Sarah Schleper y Donovan Carrillo serán los abanderados de la delegación mexicana en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero en Italia.

La designación reconoce la trayectoria deportiva y el papel de ambos atletas en el desarrollo de los deportes invernales en México.

No es la primera ocasión en la que Schleper y Carrillo comparten esta distinción, ya que también fueron abanderados en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, consolidándose como referentes del olimpismo invernal mexicano.

Sarah Schleper, récord en Juegos Olímpicos de Invierno

Especialista en esquí alpino, Sarah Schleper vivirá en Milano-Cortina su séptima participación olímpica, lo que representa un récord en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Su trayectoria olímpica inició en Nagano 1998, cuando compitió representando a Estados Unidos, selección a la que perteneció hasta Vancouver 2010.

Desde PyeongChang 2018, Schleper representa a México, tras su matrimonio con el mexicano Federico Gaxiola, y se ha consolidado como una de las principales figuras del esquí alpino en América Latina.

Donovan Carrillo, referente del patinaje artístico

Donovan Carrillo, originario de Jalisco, es uno de los principales exponentes del patinaje artístico en México. En Beijing 2022, logró clasificar al programa libre y finalizó en la posición 22, marcando el regreso del país a esta disciplina olímpica tras más de 30 años.

Milano-Cortina 2026 será su segunda participación olímpica consecutiva, luego de obtener la plaza durante el clasificatorio realizado en China, donde además consiguió una medalla de bronce.

Integrantes de la delegación mexicana

La delegación nacional también estará conformada por Regina Martínez y Allan Corona, quienes debutarán en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de esquí de fondo.

De manera preliminar, el abanderamiento oficial de la delegación mexicana se realizaría el próximo lunes, con sede prevista en Palacio Nacional.