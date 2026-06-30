Confirman a Isaac del Toro para debutar en el Tour de Francia

A sus 22 años, esta competencia representará una oportunidad de medirse con algunos de los mejores corredores del mundo.

El ciclista mexicano Isaac del Toro fue confirmado por el UAE Team Emirates-XRG para disputar el Tour de Francia 2026, una de las competencias más importantes del ciclismo internacional y considerada la prueba más prestigiosa del calendario mundial.

La inclusión del bajacaliforniano en la plantilla representa un nuevo paso en su trayectoria profesional, luego de una temporada en la que acumuló resultados destacados que fortalecieron su posición dentro del equipo y del pelotón internacional.

A sus 22 años, Del Toro afrontará por primera vez el desafío del Tour de Francia, donde compartirá equipo con figuras de primer nivel encabezadas por Tadej Pogacar.

¿Por qué fue elegido para el Tour de Francia?

La confirmación llega después de una serie de actuaciones sobresalientes del mexicano. Recientemente conquistó el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, además de lograr resultados que respaldan su crecimiento dentro del ciclismo de élite.

El UAE Team Emirates-XRG destacó que Del Toro también consiguió el liderato de la clasificación general en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, resultados que fortalecieron la confianza de la organización en sus capacidades.

El equipo recordó además que el mexicano finalizó en el segundo lugar del Giro de Italia 2025, actuación que lo colocó entre las jóvenes figuras con mayor proyección en el ciclismo internacional.

¿Cuándo inicia el Tour de Francia 2026?

La edición 2026 del Tour de Francia comenzará el próximo 4 de julio con una prueba de contrarreloj por equipos y se extenderá hasta el 26 de julio.

Para Isaac del Toro, la competencia representará una oportunidad de medirse con algunos de los mejores corredores del mundo y continuar consolidando una carrera que lo ha convertido en uno de los principales exponentes del ciclismo mexicano en la actualidad.