 ¡Confirmado! Cadillac estará en la F1 a partir de 2026

Cadillac formará parte de la parrilla que disputará el Mundial de Fórmula Uno a partir del año que viene, según se anunció este viernes en un comunicado hecho público por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y por los responsables de la categoría reina del motor.

"La FIA y la Fórmula Uno pueden confirmar que, después de haber completado sus respectivos asesoramientos deportivos, técnicos y comerciales, se ha aprobado la petición de General Motors y de TWG Motorsports de ingresar un equipo Cadillac en el Mundial de Fórmula Uno", reza el escueto comunicado hecho público este viernes.

De tal manera, salvo que se aceptasen más equipos, el Mundial de 2026 -que coincidirá con el cambio de reglamento técnico- contará 22 pilotos de once escuderías.

