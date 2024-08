Confirma Paunovic inminente salida de Luis Quiñones

En conferencia de prensa, el DT de los Tigres habló también del partido que sostendrá la U ante su ex equipo, el Guadalajara

Veljko Paunovic no se anduvo con rodeos, y dejó en claro el caso de Luis Quiñones.

"El tema de Luis Quiñones lleva mucho tiempo antes de que lleguemos acá. Hemos llegado a la conclusión que tenemos que resolver esta situación, hablamos entre todas las partes y pensamos que lo mejor es encontrarle una salida, buscar lo mejor para él y su familia, también para nusetro equipo, por lo tanto no está apartado, pero no forma parte del grupo que se prepara para competir, vamos a ver si encontramos una salida".

En conferencia de prensa efectuada al final de la práctica de hoy en el estadio Universitario, el serbio reveló que sucederá en caso de que al colombiano no se le encuentre acomodo.

"Todo a su tiempo, hay que respetar los momentos, siempre lo dije, estamos trabajando con personas en un mundo muy dinámico, hay plazos, limitaciones de otros equipos, las competiciones, el mercado, que hay que decirlo, la cosa puede cambiar, pero hoy en día la cosa es como la explicamos. Si algo cambia en el futuro, yo he sido el primero que ha dado segunda oportunidades a mucha gente, confío en en las segundas oportunidades y el que no se ha equivocado que levante la mano. Iremos paso a paso y ahora mismo la situación la dejamos tal como está”.

Así mismo, 'Pauno' negó existan problemas por la situación de 'Luisao'.

"Otra cosa para mencionar, hablo siempre con los jugadores, cuando esto ocurrió, lo llamé, le dije las modificaciones en cuanto al trabajo con el grupo y quiero que todos entiendan: Luis es una persona y jugador muy querido, pero estas son decisiones que entre todos lo hemos hablado y llegamos a esta conclusión, no ha habido ninguna mala vibra, ningún problema, la conversación fue dentro del contexto amistoso y agradable. Se busca lo mejor para todos y se entiende que se puede desbloquear una situación que lleva tiempo bloqueada”.

VIVIRÁ DE FORMA ESPECIAL EL JUEGO ANTE SUS EX

Por otro lado, Paunovic se dio tiempo para hablar sobre lo que para él representa enfrentar a su ex equipo, el Guadalajara.

"Es un partido especial para mí, que me toca por primera vez un partido de este tipo. A nivel personal es una cosa, pero a nivel profesional y lo que significa es un gran encuentro entre dos equipos que para las dos aficiones significa mucho. Poniéndome de lado, lo que importa es nuestro equipo, la rivalidad que existe, conozco bien al rival, los jugadores con los que he tenido la oportunidad de trabajar durante un año, tengo afecto y tengo una magnifica relación. Esto se pone de lado de nuestra parte, también de ellos, cuando suene el silbato la rivalidad es completa y cada uno mira por su parte. Máximo respeto al rival, afición, club y máximo compromiso hacia mi equipo y los muchachos que trabajan. Desde el día que fuimos eliminados (De la Leagues Cup), este partido está en nuestra mente”.

El serbio, prosiguió con su charla sobre las Chivas, "Es la primera vez que me toca enfrentarme a un ex equipo, hasta este punto y vuelvo a sacar lo personal, que lo que importa es nuestro equipo, los 3 puntos, importa que enfrente vamos a tener un gran rival, que es conocido para mí; será un gran partido, cada uno respetando lo suyo y con el compromiso que debe tener hacia su equipo. Una cosa debe ser separada de la otra”.

LESIÓN DE KENNETH JAIME FUE TEMA FUTBOLÍSTICO

Por último, Paunovic dejó en claro cual fue el problema con la lesión que sufrió el canterano Kenneth Jaime ante Luis Quiñones, ye catalogó la acción como futbolística.

"El incidente que ocurrió fue futbolístico, no nos gusta que pase, pero pasa en este tipo de eventos que compiten entre ellos. Los chavales son de grandísima utilidad para el primer equipo porque empujan, incomodan al primer equipo y todos pasamos momentos cuando hay mucha fricción y las cosas se pasan del contexto. Lo que sí está claro es que no queremos que esos muchachos bajen su intensidad, porque nos hace mejores. Hay que entender que están para ayudarnos, son los futuros del primer equipo, tienen oportunidad de mostrarse al cuerpo técnico. Esa motivación forma parte de una cultura que debe existir en un equipo competitivo. Eso no tiene nada que ver con la situación que ocurrió después (Posible salida de Quiñones), es un tema aparte”.

Comentarios