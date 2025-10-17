Confirma Mikel negociación para que CR7 juegue en el Azteca

En caso de que se concrete, el "Bicho" se uniría a la lista de figuras que jugaron en nuestros país, tales como Lionel Messi, Diego Armando Maradona o Pelé

Lo que comenzó como un simple rumor, podría convertirse en una realidad que llenaría de felicidad a millones de personas en todo el país, pues Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, confirmó que sí existe la negociación para que Cristiano Ronaldo juegue en México.

El también comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), dio a conocer que, tal como trascendió desde hace meses, se planea que la Selección de Portugal sea el rival contra el que el Tricolor reinaugure el Estadio Azteca el próximo año.

“Ellos están terminando su clasificación y vamos a ver cuando terminen y lo más probable es que sí sea la Portugal de Cristiano Ronaldo, solo faltan detalles que yo diría que son técnicos. Ya hemos visto que a Cristiano Ronaldo le gusta jugar todo y solo falta poco para poder confíense este partido”, mencionó.

El equipo luso arrasó en su grupo de las eliminatorias mundialistas, pues tiene 10 puntos de 12 posibles y se mantiene invicto, por lo que tiene casi amarrado su cupo a la Copa del Mundo.

En caso de que se concrete este encuentro, el "Bicho" se uniría a la amplia lista de figuras mundiales que jugaron en nuestros país, tales como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Pelé, Franz Beckenbauer o Ronaldinho; por mencionar algunos.