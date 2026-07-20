Confirma McGregor desgarro de ligamento en regreso a la UFC

El irlandés reveló que sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco en UFC 329, fue operado y espera volver a competir durante 2027

Conor McGregor confirmó que sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha, además de una lesión en el menisco, durante su combate ante Max Holloway en UFC 329, una pelea que terminó apenas 1:09 minutos después de haber comenzado.

El excampeón de la UFC dio a conocer el diagnóstico a través de una publicación en su cuenta oficial de X, donde explicó que la lesión es similar a la que padeció en 2013 durante su primer enfrentamiento contra Holloway, aunque esta vez ocurrió en la pierna contraria.

McGregor revela el alcance de la lesión

"Actualización: fue LCA y menisco. Es la misma lesión que en la primera pelea con Holloway, solo que esta vez en la pierna opuesta. Bastante impactante", escribió el peleador irlandés.

El regreso de McGregor al octágono, el primero en cinco años, terminó de forma inesperada cuando cayó de manera aparatosa al intentar lanzar una patada en los primeros segundos del combate. Aunque intentó continuar, volvió a desplomarse en dos ocasiones más, por lo que el árbitro decidió detener la pelea.

El peleador de 38 años también informó que fue sometido a una cirugía la semana pasada para reparar las lesiones y aseguró que su recuperación avanza de forma favorable.

McGregor señaló que actualmente ya puede caminar sin utilizar muletas y recordó que, tras sufrir una lesión similar en 2013, logró regresar a la competencia nueve meses después para enfrentar a Diego Brandao.

Confía en volver al octágono

El irlandés manifestó su optimismo respecto a su recuperación y consideró que los avances en medicina regenerativa y los métodos modernos de entrenamiento podrían favorecer su regreso a la competencia.

Su objetivo es volver a pelear en 2027, una vez concluido el proceso de rehabilitación y recuperación física tras la intervención quirúrgica.

La lesión frena su esperado regreso

La pelea ante Holloway marcaba el regreso de McGregor a la UFC después de un lustro de ausencia. Sin embargo, la lesión puso fin de manera prematura a una de las contiendas más esperadas del calendario de la empresa.

El irlandés no precisó un calendario para retomar los entrenamientos, aunque dejó claro que buscará regresar al máximo nivel una vez que complete su recuperación.