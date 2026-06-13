Confirma Marruecos la baja de dos jugadores clave para el Mundial

Los seleccionados Ez Abde y Nayef Aguerd quedaron fueron del conjunto marroquí para disputar el Mundial tras no superar sus lesiones

La Federación Real Marroquí de Futbol (FRMF) confirmó oficialmente este viernes la ausencia de Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd en la lista definitiva de Marruecos para el Mundial de 2026, que arrancó este jueves, debido a lesiones, y su sustitución por Amin Sbai y Marwane Saadane.

En un comunicado, la FRMF explicó que el extremo del Real Betis, Ez Abde, sufre una lesión en la rodilla derecha con afectación del ligamento colateral interno, que requerirá un periodo prolongado de tratamiento y rehabilitación, lo que le impide participar en la fase final del torneo.

Por su parte, el defensa del Olympique de Marsella, Aguerd, "aunque ha mostrado una mejora notable en las últimas semanas", no llegará a recuperar por completo su forma física y competitiva antes del inicio de la competición, ya que el tiempo restante no es suficiente para asegurar su recuperación total, añade la nota.

Con base en los informes médicos acreditados y para garantizar la disponibilidad total del grupo desde el inicio de las competiciones, el seleccionador nacional, Mohamed Ouahbi, ha decidido convocar a Sbai (delantero) y Saadane (defensa) para integrarlos en la lista final de 26 jugadores.

Ambos ya participaron en los entrenamientos preparativos del equipo dentro de la lista ampliada de reservas, donde mostraron compromiso y preparación, según el comunicado.

La FRMF destacó además que el estado de salud general del resto de los jugadores del equipo inspira confianza y que la mayoría continúa su preparación en buenas condiciones.

Según los controles médicos realizados, su estado se ajusta a "las exigencias de esta fase decisiva y a las expectativas de los aficionados marroquíes".

Marruecos llega al Mundial 2026 como una de las selecciones emergentes del futbol internacional tras firmar una histórica actuación en Qatar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Los Leones del Atlas debutarán el torneo frente a Brasil este sábado en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York.