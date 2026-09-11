Confirma Liga Premier siete partidos para el Boxing Day

El Boxing Day representa una tradición arraigada del futbol inglés. Celebrado cada 26 de diciembre, transforma el periodo navideño en un maratón de partidos

La Premier League cumplió su promesa y después de programar un solo partido en el Boxing Day del año pasado, ha recuperado en esta ocasión esta tradición y ha fijado siete encuentros en este festivo día.

La competición inglesa, además, ha anunciado el calendario para esa jornada con dos meses y medio de antelación, con el objetivo de que los aficionados puedan organizarse con tiempo suficiente para arreglar alojamientos y desplazamientos.

La jornada 17 de la liga inglesa, que se dividirá entre el 26 y el 27 de diciembre, empezará con un Aston Villa-Leeds United a las 12:30 hora local, seguido de cuatro partidos a las 15:00, entre ellos el Tottenham Hotspur-Bournemputh. A las 17:30 habrá un Hull City-Liverpool y a las 20:00 el Newcastle United-Manchester City.

El 27 de diciembre se jugarán tres encuentros, el Coventry City-Chelsea, el Manchester United-Nottingham Forest y el Crystal Palace-Arsenal.

¿Qué significa el Boxing Day en la Premier League?

En el contexto de la Premier League, el Boxing Day se ha convertido en una de las jornadas más emblemáticas del calendario futbolístico inglés.

Tradicionalmente, los clubes disputan partidos el 26 de diciembre, aprovechando que es día festivo en el Reino Unido y que millones de aficionados pueden acudir a los estadios o seguir los encuentros por televisión.

¿Por qué es tan especial?