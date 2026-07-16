Confirma FMF eliminación total del ascenso y descenso en Liga MX

Aunque no se hizo un anuncio oficial, esto se reveló mediante el reglamento de la Liga MX, publicado este miércoles por la tarde

Todavía no empezó el Apertura 2026 de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol ya entró en su primera polémica, pues se confirmó la eliminación total del ascenso y descenso.

Aunque no se hizo un anuncio oficial, esto se reveló mediante el reglamento de la Liga MX, publicado este miércoles por la tarde, un día antes de que comience la competencia.

El artículo 35 del texto señala que los últimos lugares de la tabla de cociente no descenderán a la Expansión MX, mientras que el Campeón de Campeones de la antes "división de plata" no podrá ascender a Liga MX por acuerdo del Comité Ejecutivo de la FMF.

"Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026 – 2027, los Clubes que integran LIGA MX no descenderán a EXPANSIÓN MX; asimismo, los Clubes de EXPANSIÓN MX no ascenderán a la LIGA MX", se lee en el texto.

Esta medida fue sumamente criticada en redes sociales, pues la afición considera que con esto se le quita un punto muy fuerte de competitividad al fútbol mexicano.

Con esto, se confirmó que la única oportunidad de jugar en Primera División será mediante la compra de franquicias, tal como lo hizo el Atlante, que adquirió el lugar del Mazatlán.

Así quedó la Expansión

Con todo este "cambalache", los equipos que competirán en Liga Expansión son: